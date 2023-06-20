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Мінфін розмістив облігації на рекордну суму з початку повномасштабної війни

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Міністерство фінансів 20 червня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 31,41 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, це найбільша сума, залучена до держбюджету за тиждень від продажу ОВДП від початку повномасштабної війни.

Зокрема, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 10,25 мільярда гривень, а ставку за ними вдалося знизити із 18,4% до 18,2% річних.

Мінфін також розмістив річні ОВДП ще одного випуску на 721,3 мільйона гривень під 18,23%.

Крім того, від продажу півторарічних облігацій надійшло 1,4 мільярда гривень під 19,3% річних, ще 4,65 мільярда гривень вдалося залучити від розміщення бенчмарк-ОВДП з погашенням у лютому 2026 року під 19,75%.

Мінфін також розмістив дев'ятимісячні облігації у доларах США на $244,45 мільйона під 4,8% річних та річні облігації у європейській валюті на 136,03 мільйона євро під 3,24%.

Читайте також: Надходження від розміщення держоблігацій у гривні перевищили показник за увесь минулий рік, – НБУ

Як повідомлялося, Міністерство фінансів 13 червня розмістило ОВДП на суму всього 2,54 мільярда гривень.

6 червня Мінфін розмістив ОВДП на суму близько 4,78 мільярда гривень.

30 травня Мінфін залучив від продажу ОВДП до державного бюджету 11,29 мільярда гривень (в еквіваленті).

23 травня Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 10,79 млрд грн.

Автор: 

держбюджет (1576) держборг (1090) Мінфін (2939) ОВДП (810) облігації (1469)


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Давайте, давайте, побільше кредитів віддавати ж не вам, ви злиняєте з баблом.
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21.06.2023 06:45 Відповісти
А хто заробляє на цих облігаціях? Президент і його кодло точно.
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21.06.2023 08:19 Відповісти
Деньги за облигации уйдут за яйца по 17 в частный карман. А проценты по облигациям выплатят за счет финансовой помощи Евросоюза!
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21.06.2023 19:40 Відповісти

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