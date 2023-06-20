Росіяни не можуть розплатитися картками китайської системи UnionPay в самому Китаї

Картками китайської платіжної системи UnionPay, випущеними російськими банками, практично не можливо розрахуватися в самому Китаї.

Про це повідомляє Асоціація туроператорів Росії (АТОР), яка радить російським туристам запасатися готівкою.

В АТОР зазначають, що за результатами тестування карт UnionPay трьох російських банків – "Солідарність", "Російський Стандарт" і "Тінькофф банк" – гроші в Китаї вдалося зняти тільки з картки банку "Солідарність".

Банкомати в місті Чжанцзяцзе, де приймають UnionPay, вимагають введення 6-значного пін-коду, який є тільки картою UnionPay банку "Солідарність". Однак у Пекіні вдалося використати карти UnionPay з 4-значним пін-кодом, але гроші з картки російського банку зняти не вдалося.

Також виявилося, що у Китаї зазвичай неможливо оплатити товари картками UnionPay, випущеними російськими банками.

"За тиждень подорожі Чжанцзяцзе та сусідніми містами картою UnionPay вдалося розплатитися тільки в кав'ярні стародавнього міста Фенхуан та в аеропорту Чжанцзяцзе (у стерильній зоні)", – зазначають в АТОР.

Крім того, картки російських банків неможливо прив'язати до китайських систем оплати телефоном через QR-код. Однак картки міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard з нею працюють.

При цьому у Китаї за готівку неможливо купити товари з автоматів – соки, воду, а також викликати таксі. Більшість продавців також відмовляється приймати готівку і їх доводиться вмовляти.

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Як повідомлялося, ще наприкінці минулого року китайська платіжна система UnionPay запровадила ліміти на зняття готівки за межами Росії з емітованих російськими банками карт.

Офіційно китайська платіжна система не оголошувала про обмеження обслуговування карток російських банків. Однак станом на початок травня лише у семи російських банків, які випускають китайські карти, вони працювали за кордоном.

Раніше стало відомо, що китайська платіжна система UnionPay відмовляється співпрацювати з російськими банками, які потрапили під санкції, побоюючись вторинних санкцій США.

Після виходу з Росії платіжних систем Visa та MasterCard, а також японської платіжної компанії JCB та American Express, на ринку РФ з міжнародних платіжних систем залишилася лише UnionPay. Вона працює у 180 країнах, включаючи США та ЄС.