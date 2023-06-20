У застосунку "Київ Цифровий" запустили цифрову карту для оплати проїзду смартфоном

У міський застосунок "Київ Цифровий" додали можливість придбати транспортну карту для безконтактної оплати проїзду на валідаторах. Після придбання цифрова карта прив’язується до Apple або Google Wallet.

Як ідеться в повідомленні Киїіської міської державної адміністрації, реліз цього сервісу команда КП "ГІОЦ" здійснює поетапно. Спершу стартову версію відкрили для 10% користувачів Android і 1% користувачів iOS, щоб спостерігати за відгуками та оперативно вносити вдосконалення. Зараз оновлена версія з цифровою картою доступна ширшій аудиторії.

Цифрова карта інтегрується з автоматичною системою оплати проїзду та створена для користувачів, які не бажають носити із собою пластик.

Тепер у розділі "Транспортна карта" в міському застосунку можна як додати пластикову карту, так і придбати цифрову.

Щоб придбати цифрову карту, потрібно:

вибрати "Цифрова карта" → "Придбати";

вибрати банківську картку в Apple або Google Wallet, щоб прив’язати до неї цифрову карту;

оплатити цифрову карту через Apple або Google Pay.

Вартість цифрової карти – 40 грн. Після оплати цифрова карта автоматично прив’язується до банківської картки у Wallet і до пристрою – лише з них буде здійснюватися оплата проїзду.

У застосунку можна поповнити цифрову карту поїздками та створювати QR-квитки з поїздок, придбати проїзний та стежити за історією оплат.

Щоб оплатити проїзд у наземному транспорті, потрібно:

прикласти до валідатора пристрій, із якого придбали цифрову карту;

дочекатися підтвердження оплати на валідаторі – із цифрової карти спишеться поїздка.

Якщо на цифровій карті немає поїздок, спишуться 8 грн за проїзд із банківської картки.

Цифрова карта діє у тролейбусах, автобусах, трамваях і на фунікулері. Проте не діє в електричці, оскільки не містить гаманця.

Щоб оплатити проїзд у метро, потрібно:

вибрати цифрову карту в застосунку та натиснути "Створити QR-квиток";

сканувати QR-квиток на валідаторі. Із цифрової карти спишеться поїздка.

Якщо не скористатися створеним QR-квитком до опівночі, поїздка повернеться на карту. Оплата цифровою картою через Apple Pay та Google Pay у метро не діє.