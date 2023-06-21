Генсек ООН розчарований уповільненням роботи "зернової угоди" та закликає активізувати її

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розчарований уповільненням темпів інспекції суден у межах Чорноморської зернової ініціативи та виключенням порту "Південний" з угоди.

Про це повідомив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, передає пресслужба організації.



"Це призвело до скорочення руху суден, що заходять та виходять із морських портів України, що призвело до скорочення постачання основних продуктів харчування на світові ринки", – зазначив він.



Заступник речника генсека ООН констатував, що експорт продовольства морським гуманітарним коридором значно скоротився з пікових 4,2 млн тонн у жовтні 2022 року до 1,3 млн тонн у травні, що є "найнижчим обсягом з моменту початку реалізації ініціативи в минулому році".

За його словами, генеральний секретар ООН закликає сторони прискорити операції та наполегливо просить їх "докласти всіх зусиль, аби забезпечити продовження цієї життєво важливої угоди, термін дії якої минає 17 липня".

"Організація Об'єднаних Націй повністю віддана підтримці реалізації як Чорноморської ініціативи, так і Меморандуму про взаєморозуміння щодо російського експорту продуктів харчування та добрив, щоб експорт продуктів харчування та добрив, у тому числі аміак, з РФ та України безпечно досягав ринків у всьому світі", – наголосив Гак.

Як повідомлялося, відвантаження "зерновим коридором" за минулий тиждень зменшилися на 33%.