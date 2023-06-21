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Новини
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У "Дії" з’явилася можливість придбати нові облігації для звільнення українських міст

каховка

У застосунку "Дія" з’явилася можливість придбати нові військові облігації, які отримали назву "Нова Каховка".

Запуск нових облігацій у застосунку "Дія" відбувається в рамках спільного проекту Мінфіну та Мінцифри, який було запущено у жовтні минулого року, нагадали у пресслужбі Міністерства фінансів.

Нові військові облігації серії UA4000227763 випущені на суму понад 10 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями становить 18,20%, а погашення за ними відбудеться 1 травня 2024 року. Такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку Дія під назвою "Нова Каховка".

У Мінфіні нагадали, що в "Дії" також є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації "Нова Каховка".

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"Військові облігації – це внесок у нашу перемогу над агресором, у відновлення України, а також гарантований прибуток для кожного інвестора до 19,75% річних. Кожна гривня з кожної придбаної облігації допомагає армії та підтримує фінансову стабільність країни, а потім повертається на рахунок вкладника з відсотками", – наголосили у міністерстві.

Загалом через застосунок "Дія" українці вже придбали військових облігацій на 1,4 млрд гривень.

"Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Нової Каховки", – зазначається у повідомленні.

Автор: 

Мінфін (2939) Нова Каховка (7) ОВДП (810) облігації (1469) Дія (628)


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Топ коментарі
+16
а комісія за транзакцію піде приватній гемблінговій казіно-спорт конторі?
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21.06.2023 15:19
+15
Жодної копійчини - зелені слуги розкрадуть все, як і бюджет.

бажаєш допомогти ЗСУ - донать перевіреним людям, яким маєш довіру і які завжди звітують.
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21.06.2023 15:23
+11
новая афера от власти???купи купон и получишь воздух?!?
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21.06.2023 15:19
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а комісія за транзакцію піде приватній гемблінговій казіно-спорт конторі?
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21.06.2023 15:19 Відповісти
сразу да, а потом уже тому, кто придумал аферу
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21.06.2023 15:43 Відповісти
Мене взагалі прикалувало коли в Дії вперше з'явились військові облігації, то єдиним банком для їх купівлі був кацапський Альфа Банк. Потім його перейменували у Sense Bank, але менш руснявим від цього він не став. Кінцеві власники - кацапи. І він продовжує бути в Дії як один із способів купити облігації.
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21.06.2023 16:14 Відповісти
альфа банк ще до повномасштабного вторгнення були дуже борзі. Вони моніторять усіх нових фопів і спам"лять, пропонуючи всоє фінансове посередництво. При відмові оператори давлять, ведуть себе як колектори, вимагають пояснювати, чому не хочеш з ними спвпрацювати, доводять, шо вони не мають відношення до кацапії, але поводять себе саме так, як кацапи. Найогидніший банк.
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21.06.2023 16:18 Відповісти
Ну тут як завжди купа питань без відповідей. Чому руснявий банк досі в Україні, і чому цей банк підключений до державних послуг. Ще й в якийсь період був єдиним банком для купівлі державних військових облігацій.
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21.06.2023 16:27 Відповісти
агресивний менеджмент, дуже брудне на руку керівництво, яке із задоволенням пхне пачки валюти у кишені слабким на гроші чиновникам.
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21.06.2023 16:39 Відповісти
+
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21.06.2023 17:33 Відповісти
новая афера от власти???купи купон и получишь воздух?!?
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21.06.2023 15:19 Відповісти
Збери п'ять кришечок від Кока-Кола і у подарунок отримаешь шосту кришечку...
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21.06.2023 17:38 Відповісти
Збери десять кришечок і отримаєш пляшечку, збери десять пляшечок і отримає назад свої кришечки😁
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21.06.2023 18:21 Відповісти
...коли в Дії з'явиться можливість отримати гроші для можливості придбати нові облігації?
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21.06.2023 15:20 Відповісти
Жодної копійчини - зелені слуги розкрадуть все, як і бюджет.

бажаєш допомогти ЗСУ - донать перевіреним людям, яким маєш довіру і які завжди звітують.
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21.06.2023 15:23 Відповісти
Це теж через казино? 😁
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21.06.2023 15:24 Відповісти
и шо ?

поставь на Zero )))
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21.06.2023 15:59 Відповісти
А почему он не печатает облигации на асфальт,а использует на него подаренные деньги на войну?
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21.06.2023 15:27 Відповісти
Ага. Щас! Не всі ще забули про квітки в Крим від "Укрзалізниці".
А до "великої війни", від ЗЕкоМанди, залишалося 3 місяці...

https://glavcom.ua/country/society/ukrajintsi-vzhe-mozhut-kupiti-kvitki-na-potjah-do-krimu-888851.html Українці вже можуть купити квитки на потяг до Криму
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21.06.2023 15:31 Відповісти
Я краще перерахую для "Справа громад", там Порох тащить безупину все для звільнення міст
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21.06.2023 15:41 Відповісти
Перераховую тільки туди, ще інколи в фонд Бутусова
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21.06.2023 16:37 Відповісти
А я ще Роману Доніку, він чи не з самого початку ще з 14 року тягне лямку. І Юсуповій коли є можливість.
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21.06.2023 18:03 Відповісти
Ви серйозно??? Прзповсюдьте і з ообовязковим викупом у Раді. Ці зелені дармоїди тільки крадуть, а з людей оствнню шмотку знімають. Брехливі зелені трутні!
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21.06.2023 15:49 Відповісти
і очінь інтєрєсно, як вони туди попали
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21.06.2023 16:01 Відповісти
Сказав би їм що зробити та куди піти з їх "Дією" та облігаціями, але виховання не дозволяє.
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21.06.2023 15:50 Відповісти
Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок "Дія", отримуючи з цього відсоток, є виконавчим директором онлайн казино Pin-Up.ua.

Про це свідчать дані відкритих джерел та інформація від Міністерства цифрової трансформації.

У Мінцифри пояснюють, що для проведення платежів в "Дія" має використовуватись функціонал процесингу (обробка інформації при здійсненні платіжних операцій).

"Дія не має власної платіжної системи і не може виконувати платіжні операції згідно із законодавством. Тож для проведення онлайн-платежів потрібна фінансова компанія", - пояснюють в міністерстві.

Реалізація процесингу оплати передбачає використання технології автоматичної обробки безготівкових транзакцій між користувачем, який надсилає гроші, та отримувачем переказу. Наприклад, у випадку сплати податків, кошти надходять на рахунки казначейства.

На сьогодні у застосунку "Дія" можна здійснити наступні оплати:

штрафи за порушення правил дорожнього руху;
єдиний соціальний внесок;
штраф за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску;
борг за виконавче провадження;
єдиний податок;
штраф за несплату єдиного податку;
заміну водійського посвідчення.
Крім того, в "Дія" можна підтримати донатами ЗСУ через UNITED24 чи придбати військові облігації.

За кожну транзакцію ТОВ "Фінансова компанія "Єдиний простір" отримує від 1,5% до 2,2%, в залежності від категорії платежів. Щоправда, донати на ЗСУ через UNITED24 на "Армія дронів" та операції з купівлі військових облігацій проводяться без комісії.
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21.06.2023 16:06 Відповісти
Не здивуюсь якщо це онлайн казино належить родині ЗЕ.
Бо засноване в серпні 2019 і ниточки від нього ведуть до торгівлі вугілля з рашкою.
І хто б їх просто так пустив у ДІЮ ?

Розслідувачі OSINT-ком'юніті Molfar спільно з AIN.ua. у травні 2022 року дійшли висновку, що Pin-Up в Україні має кілька юридичних осіб: ТОВ "Пін-Ап" та ТОВ "Укр Гейм Технолоджі". У січні 2023 року ТОВ "Пін-АП" змінила назву на ТОВ "Транітадевелопмент". Її засновницею є Марина Ільїна, яка очолює PIN-UP Global.

В українському офісі Pin-Up повідомили, що ТОВ "Транітадевелопмент" на момент ліцензування грального ринку України розглядалась в якості потенційного партнера бренду Pin-Up, але так ним і не стало.

"Марина Ільїна окрім ТОВ "Пін-Ап" є засновником ТОВ "А-Тренд" через кіпрську юрособу Piprose Holding Ltd, попереднім власником якої вказана кіпрська Karmelino Investments Ltd, яка також є номінальним директором у ряді юросіб і ймовірно пов'язана з імпортом вугілля з РФ в Україну, засновником проросійської партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком", - зазначають розслідувачі з Molfar.
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21.06.2023 16:09 Відповісти
Хто ДІЙСНО бажає допомогти бійцям ЗСУ, той робить це безоплатно! А те що пропонується - це просто військові облігації виплати відсотків по яких будуть тягорем для державного бюджету у 2024 році і стане зобов'язанням для усіх громадян України на користь тих хто придбає ці акції замість використання коштів на відновлення країни після війни. Чомусь мені це здається аморальним. А ******* керівництво України, як по мені, у черговий раз демонструє, що не спроможно заробляти, а лише може позичати не аналізуючи наслідки їх рішень, як і рішення приватизації держпідприємств під час війни за копійки!!!
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21.06.2023 16:07 Відповісти

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