У "Дії" з’явилася можливість придбати нові облігації для звільнення українських міст
У застосунку "Дія" з’явилася можливість придбати нові військові облігації, які отримали назву "Нова Каховка".
Запуск нових облігацій у застосунку "Дія" відбувається в рамках спільного проекту Мінфіну та Мінцифри, який було запущено у жовтні минулого року, нагадали у пресслужбі Міністерства фінансів.
Нові військові облігації серії UA4000227763 випущені на суму понад 10 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями становить 18,20%, а погашення за ними відбудеться 1 травня 2024 року. Такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку Дія під назвою "Нова Каховка".
У Мінфіні нагадали, що в "Дії" також є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації "Нова Каховка".
"Військові облігації – це внесок у нашу перемогу над агресором, у відновлення України, а також гарантований прибуток для кожного інвестора до 19,75% річних. Кожна гривня з кожної придбаної облігації допомагає армії та підтримує фінансову стабільність країни, а потім повертається на рахунок вкладника з відсотками", – наголосили у міністерстві.
Загалом через застосунок "Дія" українці вже придбали військових облігацій на 1,4 млрд гривень.
"Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Нової Каховки", – зазначається у повідомленні.
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А до "великої війни", від ЗЕкоМанди, залишалося 3 місяці...
https://glavcom.ua/country/society/ukrajintsi-vzhe-mozhut-kupiti-kvitki-na-potjah-do-krimu-888851.html Українці вже можуть купити квитки на потяг до Криму
Про це свідчать дані відкритих джерел та інформація від Міністерства цифрової трансформації.
У Мінцифри пояснюють, що для проведення платежів в "Дія" має використовуватись функціонал процесингу (обробка інформації при здійсненні платіжних операцій).
"Дія не має власної платіжної системи і не може виконувати платіжні операції згідно із законодавством. Тож для проведення онлайн-платежів потрібна фінансова компанія", - пояснюють в міністерстві.
Реалізація процесингу оплати передбачає використання технології автоматичної обробки безготівкових транзакцій між користувачем, який надсилає гроші, та отримувачем переказу. Наприклад, у випадку сплати податків, кошти надходять на рахунки казначейства.
На сьогодні у застосунку "Дія" можна здійснити наступні оплати:
штрафи за порушення правил дорожнього руху;
єдиний соціальний внесок;
штраф за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску;
борг за виконавче провадження;
єдиний податок;
штраф за несплату єдиного податку;
заміну водійського посвідчення.
Крім того, в "Дія" можна підтримати донатами ЗСУ через UNITED24 чи придбати військові облігації.
За кожну транзакцію ТОВ "Фінансова компанія "Єдиний простір" отримує від 1,5% до 2,2%, в залежності від категорії платежів. Щоправда, донати на ЗСУ через UNITED24 на "Армія дронів" та операції з купівлі військових облігацій проводяться без комісії.
Бо засноване в серпні 2019 і ниточки від нього ведуть до торгівлі вугілля з рашкою.
І хто б їх просто так пустив у ДІЮ ?
Розслідувачі OSINT-ком'юніті Molfar спільно з AIN.ua. у травні 2022 року дійшли висновку, що Pin-Up в Україні має кілька юридичних осіб: ТОВ "Пін-Ап" та ТОВ "Укр Гейм Технолоджі". У січні 2023 року ТОВ "Пін-АП" змінила назву на ТОВ "Транітадевелопмент". Її засновницею є Марина Ільїна, яка очолює PIN-UP Global.
В українському офісі Pin-Up повідомили, що ТОВ "Транітадевелопмент" на момент ліцензування грального ринку України розглядалась в якості потенційного партнера бренду Pin-Up, але так ним і не стало.
"Марина Ільїна окрім ТОВ "Пін-Ап" є засновником ТОВ "А-Тренд" через кіпрську юрособу Piprose Holding Ltd, попереднім власником якої вказана кіпрська Karmelino Investments Ltd, яка також є номінальним директором у ряді юросіб і ймовірно пов'язана з імпортом вугілля з РФ в Україну, засновником проросійської партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком", - зазначають розслідувачі з Molfar.