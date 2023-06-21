У "Дії" з’явилася можливість придбати нові облігації для звільнення українських міст

У застосунку "Дія" з’явилася можливість придбати нові військові облігації, які отримали назву "Нова Каховка".

Запуск нових облігацій у застосунку "Дія" відбувається в рамках спільного проекту Мінфіну та Мінцифри, який було запущено у жовтні минулого року, нагадали у пресслужбі Міністерства фінансів.

Нові військові облігації серії UA4000227763 випущені на суму понад 10 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями становить 18,20%, а погашення за ними відбудеться 1 травня 2024 року. Такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку Дія під назвою "Нова Каховка".

У Мінфіні нагадали, що в "Дії" також є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації "Нова Каховка".

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"Військові облігації – це внесок у нашу перемогу над агресором, у відновлення України, а також гарантований прибуток для кожного інвестора до 19,75% річних. Кожна гривня з кожної придбаної облігації допомагає армії та підтримує фінансову стабільність країни, а потім повертається на рахунок вкладника з відсотками", – наголосили у міністерстві.

Загалом через застосунок "Дія" українці вже придбали військових облігацій на 1,4 млрд гривень.

"Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер – Нової Каховки", – зазначається у повідомленні.