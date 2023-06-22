Цифрова платформа TechBridge почне повноцінно працювати в жовтні, – Федоров

Україна та Велика Британія запускають ініціативу TechBridge, яка стане цифровим майданчиком для обміну досвідом між українськими та британськими компаніями.

"Завдяки TechBridge українські підприємці зможуть представляти свої розробки британським інвесторам та залучати фінансування на розвиток власної справи. Наукові стартапи, IT-компанії, інноваційні розробники зможуть тісніше співпрацювати з міжнародними партнерами, разом проводити заходи та здобувати корисні знайомства", – повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трасформації України Михайло Федоров.

Також у межах TechBridge створять нові комерційні можливості для малого та середнього бізнесу України.

Ініціатива повноцінно запрацює в жовтні 2023 року і діятиме до 2025 року.

На Конференції з відновлення України (URC2023), яка проходить 21-22 червня в Лондоні, був презентований центр TechBridge, на базі якого об'єднаються британські та українські новатори, підприємці, представники технологічної та фінансової галузей. Повідомлялося, що TechBridge буде створено як фізичний простір, щоб сприяти тіснішій співпраці у процесах відновлення України. Центр також пропонуватиме навчання, підвищення кваліфікації та бізнес-підтримку у технологічному секторі.