ЄБРР виділить 600 мільйонів євро для української енергетики

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить цього року кредити на загальну суму 600 млн євро для підтримки української енергетики.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Сьогодні підписали низку меморандумів між банком та "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Нафтогазом", – написав голова уряду.

Зокрема, меморандум ЄБРР із "Нафтогазом" передбачає три головні напрямки співпраці: формування стратегічних запасів природного газу, інвестиції для декарбонізації та зменшення викидів метану, інвестиції для підвищення енергоефективності.

Читайте також: ЄБРР підпише з Україною три меморандуми у сфері енергетики

Крім того, ЄБРР надасть фінансову допомогу "Укргідроенерго" для відновлення та модернізації гідроелектростанцій, посилення їх надійності та ефективності.

Також ЄБРР виділить кредит для "Укренерго" для забезпечення стабільної та безперебійної передачі й диспетчеризації електроенергії.

Своєю чергою у пресслужбі "Укренерго" уточнили, що ЄБРР розгляне можливість надання суттєвої фінансової підтримки цій державній компанії. Отримані кошти "Укренерго" планує спрямувати на виплати енергетичним компаніям, які б змогли витратити їх на підготовку до наступного осінньо-зимового періоду.