Розшукуваний ексочільник Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував фірму в Іспанії, – ЗМІ. ВIДЕО

Ексочільник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, якого підозрюють у привласненні 500 млн грн держкоштів, зареєстрував фірму в іспанській Валенсії.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів УП.

Згідно з даними іспанського реєстру, у грудні 2022 року чоловік на ім’я Дмитро Сенниченко став єдиним керівником новоствореної іспанської компанії NEWFORM LAB. Компанія зареєстрована за адресою в житловому комплексі на околиці Валенсії.

Журналістам не вдалося зафіксувати Сенниченка за адресою реєстрації компанії, але на дзвінок там відповіли українською мовою та запевнили, що Сенниченка там нема і не було.

Апартаменти, в яких зареєстрована компанія, не належать ані Сенниченку, ані його дружині, а, згідно з випискою, з 2006 року перебувають у власності громадянки Іспанії.

Як повідомлялося, наприкінці березня Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сеннниченком.

За даними слідства, упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом" оцінюється у понад 2 мільярди гривень.

У НАБУ уточнювали, що затримати вдалося лише в.о. директора "ОПЗ" і радника голови ФДМУ. Решті сімом фігурантам справи – ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора "ОПЗ", в.о. керівника АТ "ОГХК", двом власникам ТОВ і одній фізичній особі – про підозру повідомили в порядку ст.135, ст. 278 КПК України. Їх оголосили у розшук.

Нагадаємо, Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року. Заяву про звільнення за власним бажанням він написав 16 листопада 2021 року. Верховна Рада задовольнила її лише у лютому 2022 року. За даними ЗМІ, після свого звільнення Сенниченко виїхав до Іспанії, ще низка фігурантів справи мешкають в Австрії.