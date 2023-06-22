В Україні оголосили перші тендери на відновлення зруйнованих Росією багатоповерхівок

У системі публічних закупівель Prozorro оголошено перші торги на відновлення об’єктів житлової інфраструктури у Бучі, Макарові, Вишгороді та адмінбудівлі у Бородянці.

Про це повідомляє пресслужба державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Зазначається, що всі ці населені пункти постраждали від російського військового вторгнення у лютому-березні 2022 року під час активних бойових дій на Київщині.

Багатоквартирні будинки були пошкоджені внаслідок влучання боєприпасів або пожеж. Окрім будівель, також постраждали мережі водопостачання, електропостачання та опалення. Все це потребує капітального відновлення.

"Щоб дати можливість людям повернутись у власні домівки, маємо відбудувати інфраструктуру швидко та якісно, тому запрошуємо будівельні компанії, що мають досвід реалізації проєктів у цивільному будівництві, на конкурентних засадах взяти участь в оголошених закупівлях", – йдеться у повідомленні.

Замовником робіт є Служба відновлення у Київській області, проєктну документацію надали органи місцевого самоврядування, тендерну документацію сформовано за результатами консультацій Агентства відновлення з ринком цивільного будівництва у травні цього року.

Бюджет ремонту для кожного будинку закладений різний та становить від 27,8 млн грн до 96 млн грн.

У тендері можуть взяти участь всі будівельні компанії з досвідом реалізації подібних проєктів, обладнанням, компетентною командою та фінансову спроможність.