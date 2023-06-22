Залізорудна компанія Ярославського виплатить дивіденди на 1 мільярд

Акціонери ПрАТ "Сухая Балка" (Кривий Ріг), що входять до складу групи DCH Олександра Ярославського, планують спрямувати на виплату дивідендів понад 1 мільярд гривень з нерозподіленого прибутку за 2008, 2010 і 2011 роки.

Про це свідчить проєкт порядку денного позачергових зборів акціонерів, призначених на 10 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, пропонується підтримати виплату дивідендів акціонерам частину чистого прибутку, отриманого товариством за результатами діяльності в 2008 році на суму 200,97 млн грн, з прибутку за 2010 рік – 192,6 млн грн, з прибутку за 2011 рік – 611,29 млн грн.

Як повідомлялося, наприкінці 2021 року акціонери ПрАТ "Суха Балка" направили на виплату дивідендів частину нерозподіленого чистого прибутку за 2012-2014 роки у розмірі 1,46 млрд грн.

Читайте також: Журналісти в Ніцці знайшли яхту Ярославського, яку він обіцяв продати для допомоги Харкову: на ній досі катається його дружина

Як повідомлялося, група DCH Олександра Ярославського у травні 2017 року придбала копальню "Суха балка" у групи Evraz російського олігарха Романа Абрамовича.

Рудник "Суха Балка" – одне з провідних підприємств гірничодобувної галузі України. Добуває залізну руду підземним способом. До складу рудника входять шахти "Ювілейна" та ім. Фрунзе. "Суха Балка" спеціалізується на видобутку та виробництві товарної залізної руди, до якої відносять агломераційну руду (зміст заліза 56-60%) та доменну руду (47-50%).

За даними НДУ на перший квартал 2023 року, Ярославському, який позначений як нерезидент України (громадяни Великої Британії), напряму належить 77,4193% акцій рудника, фізособі-резиденту Артему Александрову – 20%.