Відень визнали найкращим містом для проживання, Київ – восьмий з кінця

Столиця Австрії – Відень – вдруге поспіль стає найпридатнішим для життя містом світу. Київ посів восьму сходинку з кінця.

Про це свідчить звіт щодо Глобального індексу життєздатності 2023 року від Economist Intelligence Unit (EIU), передає Forbes.

Експерти враховували показники стабільності, охорони здоровʼя, культури, навколишнього середовища та освіти.

Зазначається, що Глобальний індекс життєздатності EIU досяг 15-річного максимуму. Середній бал індексу наразі досяг 76,2 зі 100, порівняно з 73,2 рік тому. Показники охорони здоровʼя покращилися найбільше, менший приріст зафіксовано в освіті, культурі, розвагах та інфраструктурі.

Найпридатнішим для життя містом у світі знову став Відень. Австрійська столиця опустилася в рейтингу 2021 року під час пандемії, але знову піднялася на перше місце 2022-го.

Цьогоріч Відень зберіг першість завдяки поєднанню стабільності, гарної інфраструктури, якісної освіти та охорони здоровʼя, а також великої кількості культурних подій і розваг.

Також до п’ятірки лідерів увійшли Копенгаген (Данія), Мельбурн, Сідней (обидва – Австралія), та Ванкувер (Канада).

Водночас, за даними Bloomberg, в останню десятку рейтингу потрапила українська столиця, Київ посів 165-те місце. На останньому, 173-му місці – сирійський Дамаск.