Молдова підвищить тариф на перевезення зерна залізницею для України

Залізниця Молдови (Calea Ferat din Moldova) з 1 липня 2023 року підвищить тариф на перевезення зернових на 8%, а з урахуванням подорожчання швейцарського франка перевезення цього вантажу для українських компаній подорожчає на 11,8%.

Як повідомив заступник директора Департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на нараді з представниками аграрного бізнесу, "Укрзалізниця" двічі зверталася до молдовських колег, востаннє – 9 червня, і просила надати знижку на перевезення зернових та інших вантажів, проте поки безрезультатно, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Ткачова, "Укрзалізниця" пропонувала зрівняти українські та молдовські тарифи, а також озвучити, який обсяг вантажів Україна має перевезти територією Молдови для отримання знижок, оскільки "Українська зернова асоціація" (УЗА) та великі зернові компанії пропонували такий варіант.

"Різниця в тарифах з доставки зерна на елеватори Ізмаїлу становить $10, Рені – $12. Якби Україна змогла отримати знижку в межах $5, то було б реально завантажити не лише напрямок у бік портів у Рені, а й Джурджулешти", – сказав представник Ткачов.

Він уточнив, що без урахування подорожчання швейцарського франка залізничний тариф у Молдові з 1 липня тарифів для перевезення мінеральних добрив зросте на 9,7%, на нафтопродукти – на 9,43%.

Як повідомлялося, на майбутньому третьому раунді переговорів між керівниками аграрних міністерств, представників залізниць України та Молдови знову розглядатимуться тарифи на перевезення. "Укрзалізниця" сподівається на позитивне вирішення цього питання для України.