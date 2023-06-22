Молдова підвищить тариф на перевезення зерна залізницею для України
Залізниця Молдови (Calea Ferat din Moldova) з 1 липня 2023 року підвищить тариф на перевезення зернових на 8%, а з урахуванням подорожчання швейцарського франка перевезення цього вантажу для українських компаній подорожчає на 11,8%.
Як повідомив заступник директора Департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на нараді з представниками аграрного бізнесу, "Укрзалізниця" двічі зверталася до молдовських колег, востаннє – 9 червня, і просила надати знижку на перевезення зернових та інших вантажів, проте поки безрезультатно, передає Інтерфакс-Україна.
За словами Ткачова, "Укрзалізниця" пропонувала зрівняти українські та молдовські тарифи, а також озвучити, який обсяг вантажів Україна має перевезти територією Молдови для отримання знижок, оскільки "Українська зернова асоціація" (УЗА) та великі зернові компанії пропонували такий варіант.
"Різниця в тарифах з доставки зерна на елеватори Ізмаїлу становить $10, Рені – $12. Якби Україна змогла отримати знижку в межах $5, то було б реально завантажити не лише напрямок у бік портів у Рені, а й Джурджулешти", – сказав представник Ткачов.
Він уточнив, що без урахування подорожчання швейцарського франка залізничний тариф у Молдові з 1 липня тарифів для перевезення мінеральних добрив зросте на 9,7%, на нафтопродукти – на 9,43%.
Як повідомлялося, на майбутньому третьому раунді переговорів між керівниками аграрних міністерств, представників залізниць України та Молдови знову розглядатимуться тарифи на перевезення. "Укрзалізниця" сподівається на позитивне вирішення цього питання для України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль