Мін’юст виявив схему махінацій під час іспиту для нотаріусів

Під час складання іспиту на отримання дозволу на проведення нотаріальної діяльності виявили схему втручання у систему складання тестів.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у Facebook.

"Є новини щодо шахрайства з нотаріальним іспитом. Схоже ми зрозуміли механіку, як саме допомагали складати іспит недобросовісним кандидатам: кандидат відповідав на запитання тестів у звичайному режимі, а у цей час паралельно і під цим же логіном за іншим комп’ютером хтось змінював його неправильні відповіді на правильні, а іноді і просто правильно відповідав на пропущені кандидатом питання", – пояснив міністр.

Він зауважив, що одночасна робота таких двох користувачів під виглядом одного залишає сліди, які хоч і складно, але можна відстежити.

"Аналіз роботи системи та ідентифікацію таких користувачів колеги з НАІС забезпечили та надали Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату, прийняття подальшого рішення – за членами комісії, абсолютна більшість яких є представниками нотаріальної спільноти", – зазначив Малюська.

Голова Мін’юсту додав, що представники міністерства готують заяву про злочин, яку подадуть до правоохоронних органів.