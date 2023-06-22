Велика Британія виділить Україні $30 мільйонів на підтримку енергобезпеки

Велика Британія робить внесок у $30 млн у програму IFC (International Finance Corporation) ERA (Economic Resilience Action, програма підтримки економічної стійкості) для підтримки енергетичної безпеки України на тлі вторгнення Росії.

Як ідеться в повідомленні IFC, про підписання відповідної угоди було оголошено 22 червня в Лондоні в рамках URC2023 поряд з іншими угодами щодо програми фінансування та підтримки приватного сектору в Україні в різних сферах його діяльності, передає Інтерфакс-Україна.

IFC очікує, що фінансування Великої Британії мобілізує ще $100 млн інвестицій для підтримки поновлюваної енергетики та енергоефективності в Україні.

Корпорація зазначає, що енергетика є одним із найбільш постраждалих секторів України, потреби у відновленні якого оцінюються у $47 млрд.

Згідно з релізом, IFC, підрозділ групи Світового банку, розпочав програму підтримки приватного сектору в Україні у грудні 2022 року. Вона передбачає реалізацію проектів на суму $2 млрд, фінансування яких відбуватиметься із власного рахунку IFC разом із гарантіями та пільговим фінансуванням (або грантами) від урядів країн-донорів. Оголошені 22 червня угоди передбачають перші фінансові внески від Великої Британії та США до цієї програми.

Напередодні повідомлялося, що Міністерство енергетики України та Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства (FCDO) Великої Британії уклали меморандум про Енергетичне партнерство між країнами.