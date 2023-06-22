БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Expo-2030 в Одесі не буде: Україну виключили з переліку претендентів

Україну виключили з переліку претендентів на проведення міжнародної всесвітньої виставки Expo-2030.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Генеральної асамблеї Міжнародного бюро виставок (BIE) 20 червня, повідомляється на сайті організації.

Під час засідання державам-членам представили висновки дослідницьких місій, які оцінювали проєкти-кандидат на проведення на Всесвітньої виставки Expo 2030.

Після цього країни-члени організації проголосували за збереження у переліку трьох претендентів, які Виконавчий комітет BIE вважав "життєздатними" та такими, що відповідають правилам організації.

У підсумку, до фінальної стадії відбору країни-господаря World Expo 2030 увійшли проєкти від Південної Кореї (Пусан), Італії (Рим) та Саудівської Аравії (Ер-Ріяд).

Остаточне рішення про обрання країни, яка прийматиме Expo 2030, ухвалять у листопаді 2023 року.

Читайте також: Зеленський офіційно представив кандидатуру Одеси для проведення Експо-2030

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський офіційно представив кандидатуру Одеси для проведення всесвітньої виставки "Експо-2030".

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Україна офіційно надіслала заявку на участь у відборі країни – кандидата на проведення Всесвітньої виставки "Експо-2030".

У серпні 2022 року Кабінет міністрів створив Координаційний комітет з підготовки та забезпечення участі України у відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки "Експо 2030" в Одесі.

Топ коментарі
+9
Навіть якщо перемога над рашкою буде цього року, мрії про Експо - це лише мрії. Економіку треба піднімати десятками років. Експо - це свято великих розвинених економік. А у нас довбойоби при владі.
22.06.2023 17:56 Відповісти
+5
І то добре. Жодних виставок, чемпіонатів і всяких м'юзікфестів міжнародного рівня в Україні ближчих 30-40 років проводитися не повинно. Тому, що не дасть негайного ефекту навіть те, що після ПЕРЕМОГИ не те, що когось там навіть запроторять до клітки. Патологічний злодій задумається лише тоді, коли побачить, як його подільника повісять а чи випустять кишки. Так, не такий жахливий ворог зовнішній, як внутрішній. Люди вперто не сприймають уроки минувшини. Мойсей 40 років водив жидів з єгипетського рабства тільки для того, щоб вони змінилися в собі і стали Людьми. Особа з рабською, " вєрнаподданічєскай" психологією є потенційним злочинцем, не важливо, в якім статусі вона є і яку посаду має. Про її статки то інша тема... Отакі мої обсервації злодійських "двіжів" нашої влади за весь час каденції а то ж є відповіддю отим , хто питає "пачіму ми нє в ната" і в УЕ.
22.06.2023 19:25 Відповісти
+4
Треба було Ялту заявити, тоді б не виключили зі списку.
22.06.2023 17:09 Відповісти
Ну і не треба! Зате у нас кулінарне шоу за 3 лімона!
22.06.2023 22:04 Відповісти
Це міжнародні організації повинні розуміти, що розпилювати бабло на виставки країеі, яка веде виснажливу війну не варто? Навіть після Переоги, яка все ж буде не такою швидкою, як дехто думає, ці кошти більш потрібні на інші цілі. "У серпні 2022 року Кабінет міністрів https://biz.censor.net/n3362615 з підготовки та забезпечення участі України у відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки "Експо 2030" в Одесі. Джерело: https://biz.censor.net/n3426300
І це у серпні 2022-го!!!! Коли на фронті снарялів бракувало! У нашої влади є щось у голові притмне?
22.06.2023 17:23 Відповісти
окремий рядок в позові до рашки
22.06.2023 17:24 Відповісти
В Одесі дуже неприємно тхне трухановим.
22.06.2023 17:39 Відповісти
А Кличку подобається цей сморід.
22.06.2023 17:46 Відповісти
дебіл, а при чому тут Клічко?
22.06.2023 21:03 Відповісти
Дебіл, при тому що боксер вписувався за Труханова. дебіл ти.
22.06.2023 21:25 Відповісти
Дуже шкода.
22.06.2023 18:26 Відповісти
Та і нахіба нам цей "пір ва врємя чуми". Щоби змагатися за вистави з Південної Кореї (Пусан), Італії (Рим) та Саудівської Аравії (Ер-Ріяд) Джерело: https://biz.censor.net/n3426300
треба спочатку попрацювати і хоч трохи підтягнутися ло рівня їх
23.06.2023 09:38 Відповісти
Виключать чи ні- "какая разница". Гроші, виділені на підготовку успішно розпилили. А сума набагато більша, ніж на барабани
23.06.2023 09:45 Відповісти

