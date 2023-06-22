Expo-2030 в Одесі не буде: Україну виключили з переліку претендентів

Україну виключили з переліку претендентів на проведення міжнародної всесвітньої виставки Expo-2030.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Генеральної асамблеї Міжнародного бюро виставок (BIE) 20 червня, повідомляється на сайті організації.

Під час засідання державам-членам представили висновки дослідницьких місій, які оцінювали проєкти-кандидат на проведення на Всесвітньої виставки Expo 2030.

Після цього країни-члени організації проголосували за збереження у переліку трьох претендентів, які Виконавчий комітет BIE вважав "життєздатними" та такими, що відповідають правилам організації.

У підсумку, до фінальної стадії відбору країни-господаря World Expo 2030 увійшли проєкти від Південної Кореї (Пусан), Італії (Рим) та Саудівської Аравії (Ер-Ріяд).

Остаточне рішення про обрання країни, яка прийматиме Expo 2030, ухвалять у листопаді 2023 року.

Читайте також: Зеленський офіційно представив кандидатуру Одеси для проведення Експо-2030

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський офіційно представив кандидатуру Одеси для проведення всесвітньої виставки "Експо-2030".

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Україна офіційно надіслала заявку на участь у відборі країни – кандидата на проведення Всесвітньої виставки "Експо-2030".

У серпні 2022 року Кабінет міністрів створив Координаційний комітет з підготовки та забезпечення участі України у відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки "Експо 2030" в Одесі.