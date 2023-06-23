Данська та хорватська компанії вироблятимуть в Україні техніку для розмінування
Два світових виробники машин для розмінування оголосили про локалізацію виробництва своєї техніки в Україні.
Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.
"На полях Ukrainian recovery conference у Лондоні підписані два знакових меморандуми про організацію виробництва в Україні сучасної техніки для розмінування", – зазначив він.
Зокрема, промислова компанія "Пожмашина" на своїх потужностях готує виробництво у співпраці з данською компанією Hydrema. А підприємство "А3Tech-Україна" домовилося про виробництво спецобладнання за технологіями хорватського виробника багатоцільових транспортних засобів компанії DOK-ING.
"У разі замовлення від держави уряд Данії надасть фінансування, в тому числі грантове, для забезпечення потреб українських служб у такій техніці", – додав Кисилевський.
За його словами, від такого партнерства у виграші будуть всі: іноземці, які отримують нові ринки збуту, й українці, для яких створюються нові робочі місця з гідними зарплатами, а також відбувається виробниче навчання місцевих виробників.
"Виробнича кооперація з місцевими виробниками або розміщення виробництва в Україні – ось чого ми потребуємо. Локалізація – ключова політика для відновлення економіки", – зауважив депутат.
Нагадаємо, Україна презентувала у Лондоні ініціативу We build Ukraine, яка має на меті об’єднати всіх міжнародних партнерів, які долучені або планують доєднатись до відновлення України.
