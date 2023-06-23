Порт "Ізмаїл" встановив новий рекорд з обробки вантажів

Із початку року і станом на 22 червня морський порт "Ізмаїл" обробив 9 млн тонн вантажів, що більше, ніж за весь минулий рік.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.

"Станом на 22 червня 2023 року обсяг вантажоперевалки Ізмаїльського порту досяг 9 млн тонн. Це перевищує показник вантажообігу за 2022 рік – 8,89 млн тонн", – йдеться у повідомленні.

Ще на початку травня морський порт "Ізмаїл" виконав річний план з вантажопереробки в обсязі 6,19 млн тонн. Це рекордні за всю історію існування порту темпи виконання річних показників.

Як повідомлялося, 21 червня порт "Ізмаїл" прийняв найбільше у своїй історії вантажне судно.