БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
510 0

Порт "Ізмаїл" встановив новий рекорд з обробки вантажів

порт,измаил

Із початку року і станом на 22 червня морський порт "Ізмаїл" обробив 9 млн тонн вантажів, що більше, ніж за весь минулий рік.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.

"Станом на 22 червня 2023 року обсяг вантажоперевалки Ізмаїльського порту досяг 9 млн тонн. Це перевищує показник вантажообігу за 2022 рік – 8,89 млн тонн", – йдеться у повідомленні.

Ще на початку травня морський порт "Ізмаїл" виконав річний план з вантажопереробки в обсязі 6,19 млн тонн. Це рекордні за всю історію існування порту темпи виконання річних показників.

Як повідомлялося, 21 червня порт "Ізмаїл" прийняв найбільше у своїй історії вантажне судно.

Автор: 

вантажі (1348) Ізмаїл (50) порт (1417)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 