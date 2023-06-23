В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізькій АЕС, – МВС

У зв’язку з можливим терактом РФ на Запорізькій АЕС відсьогодні в Україні розгорнуто роботу штабів, в яких будуть присутні енергетики, надзвичайники, поліція та медики.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає liga.net.

Він закликав громадян зберігати спокій і дотримуватися інструкцій від органів влади.

"Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби", – сказав він.

Клименко наголосив, що за цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, кожен громадянин має закритися у своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем.

Найближчими днями, за його словами, буде проведено відповідні навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів. Клименко зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.

"Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом", – сказав очільник МВС, уточнивши, що йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС. За його розрахунками, це близько 500 тис. громадян.

Також він додав, що на час "ситуації, яка може виникнути", люди не повинні виходити з укриттів без команди. Якщо людина перебуває на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки заявив, Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації.