Нові європейські санкції офіційно опубліковані і набудуть чинності завтра

Черговий – 11 – пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії опублікований в Офіційному журналі ЄС, вони набудуть чинності в суботу, 24 червня.

Раніше повідомлялося, що цей пакет спрямований на боротьбу проти обходу санкцій, передає Інтерфакс-Україна.

Крім цього, в рамках нових заходів ЄС запровадив санкції щодо понад 100 фізичних та юридичних осіб. У пресрелізі ради ЄС повідомлялося, що серед них – високопосадовці, підприємці, "російські IT-компанії, які надають найважливіші технології та програмне забезпечення російській розвідці, а також структурам, які працюють зі Збройними силами РФ".

У рамках 11 пакету санкцій ЄС також скасовує тимчасові дозволи для Німеччини та Польщі імпортувати російську нафту трубопроводом "Дружба". Водночас це рішення не поширюється на постачання нафти цим трубопроводом із Казахстану.

Крім того, ЄС включив "87 нових організацій до списку структур, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії", щодо них запроваджують "жорсткіші обмеження на експорт товарів подвійного призначення та передових технологій". Уточнюється, що до цього списку додадуть зокрема компанії, зареєстровані в Китаї, Узбекистані, ОАЕ, Сирії та Вірменії.

Більше того, нові заходи передбачають "розширення заборони на транзит деяких товарів подвійного призначення, наприклад передових технологій, авіаційних матеріалів, що експортуються з ЄС до третіх країн через Росію".

Як повідомлялося, 21 червня посли Європейського Союзу погодили 11 пакет санкцій проти Росії, сьогодні його затвердила Рада ЄС.