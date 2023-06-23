У Росії підтвердили скасування найбільшої авіаційної виставки після появи безпілотників під Москвою

Росія відмовилася від проведення Міжнародного авіаційно-космічного салону МАКС-2023 у підмосковному Жуковському ймовірно, його перенесуть на 2024 рік.

Про це директор з міжнародного співробітництва та регіональної політики держкорпорації "Ростєх" Віктор Кладов повідомив на Міжнародному військово-морському салоні, пише російський "Коммерсант".

"Швидше за все, у цьому році МАКС не відбудеться, але при цьому всі договори зберігають силу, всі учасники зберігаються і захід пройде на рік пізніше", – сказав Кладов.

Як повідомлялося, раніше російське пропагандистське інформагентство ТАСС повідомляло про отриманий "Ростєхом" лист від віцепрем'єра РФ Дениса Мантурова, який погодив перенесення авіасалону. Однак пізніше агентство прибрало цю інформацію.

Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС) проводиться у Росії з 1993 року раз на два роки. Виставка присвячена демонстрації російських технологій та є найбільшою виставкою авіатехніки в Східній Європі та одним з найбільших публічних заходів в Росії.

Зауважимо, що російські авіавиробники активно готувалися до проведення цієї виставки цього літа – Об'єднана авіабудівна корпорація державного "Ростєха" наприкінці квітня презентувала спеціально пофарбовані для участі у виставці літаки МС-21 та SSJ-100. Одною із особливостей цих літаків російський виробник називав використання фарби місцевого виробництва для нанесення нових ліврей.

Нагадаємо, на початку травня російська влада заявила, що Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. Офіційно російська влада заявляла про два безпілотники, які атакували Кремль.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відкинув причетність України до цієї атаки. За його словами, це могла бути операція російських спецслужб, яку планували використати як привід для нових ударів по Україні.

Після того безпілотники ще декілька разів атакували об'єкти поблизу Москви.