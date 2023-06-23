Зелене відновлення української металургії. Про що домовилися на конференції у Лондоні?

Під час Ukraine Recovery Conference (URC), яка проходила в Лондоні, відбулося підписання меморандуму про створення урядової платформи для відновлення української металургії із застосуванням "зелених" технологій.

Документ 22 червня підписали генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков, перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, а також представники компаній Primetals (Австрія), Fortescue – FMG (Австралія), Rothschild&Co (Франція) та потенційні споживачі продукції, повідомляє пресслужба українського металургійного холдингу.

Урядова платформа з відновлення української металургії із застосуванням "зелених" технологій об’єднає виробників обладнання, споживачів, фінансові установи, уряд та інші зацікавлені сторони. Головна мета об’єднання – відновлення української промисловості через екологічну, "зелену" трансформацію виробництва сталі, що дасть змогу підтримати національну економіку та населення, водночас ставши рушієм для підтримки програми декарбонізації ЄС.

"Зелена" сталь – ключовий елемент довготривалої стратегії Групи. Її частиною є перехід на використання окатків DR-класу на металургійних заводах "Метінвесту" в Україні. Це наш "зелений транзит". Ми готові до цього переходу, готові його фінансувати значною мірою після перемоги України у війні. Ми також радо станемо партнерами в цьому напрямі", – прокоментував приєднання "Метінвеста" до платформи Юрій Риженков.

Перед підписанням меморандуму учасники коаліції та експерти ринку взяли участь у круглому столі на тему: "Зелена" сталь: відбудова української промисловості та її інтеграція в європейські екологічні виробничі ланцюги". Серед доповідачів, окрім представника "Метінвесту", були заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, представники уряду Великої Британії та ЄБРР, а також компаній Arcelor Mittal CIS, Rothschild&Co, Fortescue Future Industries та Breakthrough Energy.

"Ми стоїмо на порозі великих можливостей. Створення повного циклу виробництва "зеленої" сталі в Україні є цілком можливим. І це саме те, що зробить і Україну, і країни ЄС сильнішими. Ми раніше казали, що під час повоєнної реконструкції Україну треба розглядати як частину Європейського союзу, як частину його виробничого ланцюга. Саме тому участь України в ініціативі з розвитку "зеленої" сталі має великий потенціал", – наголосив під час круглого столу Юрій Риженков.

Він нагадав, що ланцюжок створення такої продукції передбачає доступність залізної руди, енергії та ринків збуту.

"Сьогодні ми повністю забезпечені лише залізною рудою. Над впровадженням інших процесів повинні працювати разом з українським урядом, бізнесом і партнерами. Для прикладу, український ринок енергоресурсів все ще перебуває на етапі становлення і впровадження відповідної регуляторної бази. Також важливим є питання доступу до ринків, і зокрема ринків капіталу. Зараз більшість виробників сталі ЄС намагаються забезпечити постачання DRI-окатків. І цей момент – час для альянсів. Час об’єднуватися постачальникам руди й виробникам сталі в ЄС", – додав Риженков.

У межах реалізації стратегії "зеленого" переходу Група планує працювати у двох головних напрямах:

покращити якість залізорудної продукції до DRкласу з поступовим збільшенням потужностей з її виробництва;

переобладнати цехи "Запоріжсталі" та "Каметсталі" для більш екологічного електросталеплавильного способу виробництва сталі з окатків DRIкласу (з перспективою переходу на водень, зокрема вироблений за допомогою відновлюваної енергетики), а також розширити лінійку прокатної продукції.

За оцінками учасників круглого столу, вартість середньострокової стратегії "зеленого" переходу до 2035 року становить близько $35 млрд. Такі інвестиції забезпечать виробництво до 15 млн тонн "зеленої" сталі на рік.

Нагадаємо, Ukraine Recovery Conference (URC) у Лондоні стала третім від початку великої війни масштабним міжнародним заходом, який присвячено повоєнній відбудові України, після конференцій у Лугано та Римі.

Крім переходу на "зелену" сталь, під час лондонської конференції обговорювалися такі теми: швидке відновлення зруйнованої інфраструктури; довгострокове відновлення; реформи для повоєнної відбудови та розвитку торгівлі й інвестицій; інвестиції у людський капітал; відбудова та повоєнна стратегія розвитку енергетики; механізми страхування приватних інвестицій; повоєнна відбудова житла; цифрова відбудова та розвиток технологічного сектору; роль місцевої влади у відбудові України; гуманітарне розмінування.

Конференцію відкривав прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський, який виступав дистанційно.