Російські дипломати захопили відібрану у них урядом Австралії ділянку землі

Співробітник посольства Росії в Австралії захопив ділянку, яка знаходилася в оренді у російського дипломатичного відомства, після того, як влада Австрії анулювала її оренду.

За даними Bloomberg, "невідомий російський дипломат" уже кілька днів живе у будівельному вагончику на землі, яку орендувало російське посольство.

За даними австралійських ЗМІ, чоловіка не можуть виселити з території, оскільки він має дипломатичну недоторканність.

Своєю чергою у посольстві Росії заперечують, що російський "дипломат-сквоттер" нібито оселився на ділянці, оренду якої скасувала влада Австралії, пише російська редакція Forbes.

Водночас російське посольство визнає, що його співробітники знаходяться на території цієї ділянки нібито для охорони недобудованої будівлі та будматеріалів.

"Співробітники залишаються в технічному будівельному вагончику, що стоїть на ділянці з початку будівництва. Інформація про те, що поліція Австралії намагалася якимось чином їх звідти видворити просто не відповідає дійсності, як і відомості про захоплення ділянки", – стверджують у посольстві.

Там додали, що законність рішення влади Австралії розірвати договір оренди в односторонньому порядку була оскаржена у Верховному суді, "позов розглядатиметься вже у понеділок, 26 червня 2023 року".

Читайте також: Австралія заблокувала переїзд посольства РФ: росіяни продовжать працювати з видом на похоронне бюро

Як повідомлялося, уряд Австралії заблокував спорудження нової будівлі посольства Росії поряд із парламентом країни, скасувавши оренду виділеної для цього ділянки.

З 2008 року Росія орендувала ділянку на відстані близько 400 метрів від будівлі австралійського парламенту в Канберрі. Там планувалося розмістити нову будівлю посольства РФ. Очікувалося, що російські дипломати переїдуть сюди зі свого нинішнього місця роботи – величезної цегляної будівлі в непрестижній частині міста з видом на похоронне бюро, паб і заправну станцію. Втім, будівництво просувалося вкрай повільно, а нині будівельний майданчик завалений будматеріалами та сміттям.

Спочатку уряд Австралії не непокоївся через ці плани росіян, але згодом намагався завадити їм, оскільки відносини з РФ погіршилися після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Попередня спроба скасувати договір оренди була відхилена судом минулого місяця, що змусило уряд звернутися до законодавства про національну безпеку.