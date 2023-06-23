Євросоюз посилив обмеження на імпорт російської сталі

Євросоюз у рамках 11 пакету санкцій проти Росії посилив обмеження на імпорт товарів зі сталі.

Як ідеться в пресрелізі Єврокомісії, компанії, що поставляють метал до країн ЄС, повинні додатково надати докази, що використані вихідні матеріали для переробки в третій країні не були поставлені з РФ, передає Інтерфакс-Україна.

Нові вимоги щодо посилення процедури імпорту для більш ефективного виконання раніше введеного так званого "металургійного ембарго" на сталеву продукцію російського походження набирають чинності з 30 вересня 2023 року.

Введена раніше заборона поширюється, зокрема, на гарячекатаний та холоднокатаний прокат, трансформаторну сталь, оцинкований прокат, білу жерсть, нержавіючий прокат, арматуру, катанку та інший сортовий прокат, а також види зварних труб (у тому числі великого діаметру) та безшовних труб (у тому числі нержавіючі).

При цьому для напівфабрикатів із заліза або нелегованої сталі, а також для слябів обмеження набирають чинності з весни та осені 2024 року відповідно.

Раніше повідомлялося, що черговий – 11 – пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії опублікований в Офіційному журналі ЄС, вони набудуть чинності в суботу, 24 червня.