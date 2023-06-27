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Новини
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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $500 мільйонів, – ЗМІ

bradley

США планують надати Україні нову військову допомогу на суму до $500 млн, включаючи понад 50 одиниць важкої бронетехніки та ракети для систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.

За їхніми даними, Вашингтон відправить Києву 30 бойових машин Bradley та 25 броньованих машин Stryker, а також снаряди для системи залпового вогню HIMARS та систем протиповітряної оборони Patriot.

Крім того, в комплект постачання увійдуть ракети Javelin і високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, підривні боєприпаси, обладнання для розчищення перешкод, а також широкий асортимент артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

Зазначається, що оголошення про новий пакет допомоги має бути зроблене 27 червня.

За даними Пентагону, із лютого 2022 року США поставили Україні зброю та техніку зі своїх запасів на суму понад $15 млрд.

Автор: 

зброя (887) допомога (1556) США (4962)


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Де атакамси??
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27.06.2023 10:38 Відповісти
Які атакамси нашим "стратєхам",якщо ці дебіли не здатні організувати мінну розвідку ,та прокласти прохід десь у полі.Дякувати треба що хоч це дають.
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27.06.2023 13:06 Відповісти
Ти ідіот ? До наших хімарсів треба атакамси щоб бити на далеку відстань наші екіпажі хімарсів давно про це говорять дебілам в США
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27.06.2023 13:37 Відповісти
Ідіот це ти,якщо вважаєш,що таку наддорогу,високоточну зброю можна застосовувати вне комплексних оперативно-тактичних заходів.
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27.06.2023 13:41 Відповісти

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