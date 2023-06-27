США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $500 мільйонів, – ЗМІ

США планують надати Україні нову військову допомогу на суму до $500 млн, включаючи понад 50 одиниць важкої бронетехніки та ракети для систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.



За їхніми даними, Вашингтон відправить Києву 30 бойових машин Bradley та 25 броньованих машин Stryker, а також снаряди для системи залпового вогню HIMARS та систем протиповітряної оборони Patriot.



Крім того, в комплект постачання увійдуть ракети Javelin і високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, підривні боєприпаси, обладнання для розчищення перешкод, а також широкий асортимент артилерійських снарядів та інших боєприпасів.



Зазначається, що оголошення про новий пакет допомоги має бути зроблене 27 червня.



За даними Пентагону, із лютого 2022 року США поставили Україні зброю та техніку зі своїх запасів на суму понад $15 млрд.