Фонд держмайна став власником столичного ТРЦ Ocean Plaza
Фонд державного майна України зареєстрував корпоративні права на державну частку (66,65%) у ТРЦ Ocean Plaza, яка раніше належала структурам російського олігарха Аркадія Ротенберга та його сина.
Відповідний запис внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повідомляє пресслужба Фонду.
"Після проведення аудиту та оцінки вартості активу, а також вжиття інших передприватизаційних заходів, Фондом буде прийнято рішення щодо подальшої долі цих корпоративних прав", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 9 червня Кабмін ухвалив розпорядження про передачу ФДМУ частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить 66,65% цього ТРЦ. Кабмін також доручив Фонду держмайна вжити заходів для приватизації активів.
Нагадаємо, 20 березня вказані активи було стягнуто на користь держави за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Голова Фонду державного майна Рустем Умеров заявляв, що ФДМУ планує виставити на приватизацію частку Ротенберга у ТРЦ Ocean Plaza, як тільки вони юридично надійдуть в управління Фонду.
ТРЦ Ocean Plaza було відкрито у Києві у грудні 2012 року по вул. Антоновича, 176. Його загальна площа становить 165 тис. кв. м. Інвестиції в ТРЦ склали близько $300 млн.
Ще 33,5% акцій ТРЦ належить структурам бізнесмена Василя Хмельницького. У 2021 році він продав свою частку своєму давньому партнеру Андрію Іванову, проте угоду ще не завершено.
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