Фонд держмайна став власником столичного ТРЦ Ocean Plaza

Фонд державного майна України зареєстрував корпоративні права на державну частку (66,65%) у ТРЦ Ocean Plaza, яка раніше належала структурам російського олігарха Аркадія Ротенберга та його сина.

Відповідний запис внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повідомляє пресслужба Фонду.

"Після проведення аудиту та оцінки вартості активу, а також вжиття інших передприватизаційних заходів, Фондом буде прийнято рішення щодо подальшої долі цих корпоративних прав", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 9 червня Кабмін ухвалив розпорядження про передачу ФДМУ частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить 66,65% цього ТРЦ. Кабмін також доручив Фонду держмайна вжити заходів для приватизації активів.

Нагадаємо, 20 березня вказані активи було стягнуто на користь держави за рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

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Голова Фонду державного майна Рустем Умеров заявляв, що ФДМУ планує виставити на приватизацію частку Ротенберга у ТРЦ Ocean Plaza, як тільки вони юридично надійдуть в управління Фонду.

ТРЦ Ocean Plaza було відкрито у Києві у грудні 2012 року по вул. Антоновича, 176. Його загальна площа становить 165 тис. кв. м. Інвестиції в ТРЦ склали близько $300 млн.

Ще 33,5% акцій ТРЦ належить структурам бізнесмена Василя Хмельницького. У 2021 році він продав свою частку своєму давньому партнеру Андрію Іванову, проте угоду ще не завершено.