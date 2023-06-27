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Ткаченко запропонував приватизувати державні кіностудії

ткаченко

Україні не потрібні державні кіностудії, вони мають бути приватними та залучати інвестиції.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив під час зустрічі з представниками громадськості, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що сфера кіно для нас одна з найголовніших щодо нашого промотування та можливостей колаборації. У цій сфері давно вже необхідно було зробити реформу інфраструктури. Я глибоко впевнений, що нам не потрібні державні кіностудії, вони мають бути приватними та залучати інвестиції" , – сказав Ткаченко.

Міністр також заявив, що необхідно відновлювати фінансування проєктів, на які можуть подаватись українські кінематографісти.

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Як повідомлялося, у 2019 році забудовник Андрій Вавриш розповів, що з 2018 року він став співвласником "Одеської кіностудії", а ще одним її співвласником був колишній багаторічний керівник медіахолдингу "1+1 медіа" Ігоря Коломойського та депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко через британську Cinema Love Ltd.

Після призначення міністром Ткаченко розповів, що продав свій пакет акцій ПрАТ "Одеська кіностудія" (у розмірі 25%-1 акція) Олександру Морозову, який з 2013 року і до останнього часу був директором з розвитку бізнесу ПрАТ "Смарт Холдинг" Вадима Новінського.

Державі належить 50%+2 акції, а ще одним власником Одеської кіностудії з пакетом акцій 25%-1 акція через ТОВ "Медіа Коворкінг" виступає забудовник Андрій Вавриш.

На початку жовтня 2019 року Верховна Рада визнала таким, що втратив чинність, закон, що забороняє приватизацію державного пакета акцій у статутному капіталі ЗАТ "Одеська кіностудія".

Автор: 

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Нагадаю один маловідомий, але важливий факт.
В історії українського (після 1991 року) кіно майже немає комерційно успішних стрічок, крім "Мавки" і "Викраденої принцеси", з якими нам помогли закордонні колеги. І "Вія" спільно з росією.
Все інше - глибокий мінус по грошам. Майже кожна стрічка, що робиться зараз, робиться при фінансуванні Держкіно. Документально-гостросюжетні "Кіборги" і непоганий сімейний і ******** "Фокстер і Макс", та навіть та ж "Викрадена принцеса" не обійшлись без держфінансування.
Знімати фільми можна навчитись тільки знімаючи фільми.
Державне фінансування кінематографа дає хоч якусь надію на те, що рух продовжиться.
Інакше про вітчизняне кіно можна забути: воно поки що на три голови програє навіть російському, не кажучи про американське.
І переведення кіновиробництва тільки у приватні руки не вирішить проблему. "Клара і чарівний дракон" від Image Pictures тому доказ.
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27.06.2023 14:59 Відповісти
Як що ткаченко щось пропонує, то петицію щодо його відставки розглядати не збираються Зедемократія в дії
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27.06.2023 15:07 Відповісти

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