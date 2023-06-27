Ткаченко запропонував приватизувати державні кіностудії

Україні не потрібні державні кіностудії, вони мають бути приватними та залучати інвестиції.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив під час зустрічі з представниками громадськості, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що сфера кіно для нас одна з найголовніших щодо нашого промотування та можливостей колаборації. У цій сфері давно вже необхідно було зробити реформу інфраструктури. Я глибоко впевнений, що нам не потрібні державні кіностудії, вони мають бути приватними та залучати інвестиції" , – сказав Ткаченко.

Міністр також заявив, що необхідно відновлювати фінансування проєктів, на які можуть подаватись українські кінематографісти.

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Як повідомлялося, у 2019 році забудовник Андрій Вавриш розповів, що з 2018 року він став співвласником "Одеської кіностудії", а ще одним її співвласником був колишній багаторічний керівник медіахолдингу "1+1 медіа" Ігоря Коломойського та депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко через британську Cinema Love Ltd.

Після призначення міністром Ткаченко розповів, що продав свій пакет акцій ПрАТ "Одеська кіностудія" (у розмірі 25%-1 акція) Олександру Морозову, який з 2013 року і до останнього часу був директором з розвитку бізнесу ПрАТ "Смарт Холдинг" Вадима Новінського.

Державі належить 50%+2 акції, а ще одним власником Одеської кіностудії з пакетом акцій 25%-1 акція через ТОВ "Медіа Коворкінг" виступає забудовник Андрій Вавриш.

На початку жовтня 2019 року Верховна Рада визнала таким, що втратив чинність, закон, що забороняє приватизацію державного пакета акцій у статутному капіталі ЗАТ "Одеська кіностудія".