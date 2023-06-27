МАГАТЕ провело раптову інспекцію на Південноукраїнській АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 27 червня провело неоголошену інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції (АЕС).
Як повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), метою інспекції була перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.
"На ВП "Південноукраїнська АЕС" проведено неоголошену інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", – йдеться у повідомленні.
У ДІЯРУ уточнили, що інспекція пройшла без зауважень.
Нагадаємо, спостерігачі МАГАТЕ знаходяться на усіх українських АЕС, у тому числі на окупованій Запорізькій атомній станції.
Раніше експерти МАГАТЕ підтвердили встановлення росіянами мін на території за межами периметра, "а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал служби безпеки, були розміщені з оборонною метою".
Водночас агентство звинувачує Україну у затягуванні відновлення живлення станції від української енергосистеми, яке було втрачено через російські обстріли.
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