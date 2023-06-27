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МАГАТЕ провело раптову інспекцію на Південноукраїнській АЕС

аэс,южноукраинская

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 27 червня провело неоголошену інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції (АЕС).

Як повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), метою інспекції була перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.

"На ВП "Південноукраїнська АЕС" проведено неоголошену інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", – йдеться у повідомленні.

У ДІЯРУ уточнили, що інспекція пройшла без зауважень.

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Нагадаємо, спостерігачі МАГАТЕ знаходяться на усіх українських АЕС, у тому числі на окупованій Запорізькій атомній станції.

Раніше експерти МАГАТЕ підтвердили встановлення росіянами мін на території за межами периметра, "а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал служби безпеки, були розміщені з оборонною метою".

Водночас агентство звинувачує Україну у затягуванні відновлення живлення станції від української енергосистеми, яке було втрачено через російські обстріли.

Автор: 

АЕС (816) МАГАТЕ (194) Південноукраїнська АЕС (88) ДІЯРУ (43)


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