Суд арештував комплекс відпочинку дружини Медведчука вартістю 300 мільйонів. ФОТО
Бориспільський міськрайонний суд наклав арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га та цілісний майновий комплекс-базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв. метра, що належить компаніям Оксани Марченко.
Як повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, вартість арештованого майна становить понад 303 мільйони гривень.
Наразі триває процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна.
"Мова йде про земельні ділянки з майновим комплексом, які знаходяться у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина екснародного депутата - лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача. Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб", – уточнили в прокуратурі.
Досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУНП в Київській області (ч. 1 ст. 364 КК України).
Як повідомлялося, компаніям дружини Медведчука Оксани Марченко – ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур" та ТОВ "Мтір Ессет Менеджмент" – налажали земельні ділянки площею 24,39 га та 10,22 га відповідно, які розташовані поблизу міста Українка Київської області.
На вказаних ділянках площею 34,61 га збудовано будинок-хонку із допоміжними будівлями.
У березні 2019 року стало відомо, що будинок-хонка площею 1125 кв м виставлений на продаж у закритій групі ріелторів за ціною 4500 у.о. за сотку. На території є причал, вертолітний майданчик, елінг, гостьовий будинок на 200 кв м та басейн.
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нарешті "арештували"
..
не прошло і три года..
...
А потім виявиться що то бабуся назбирала грошей - продавала картоплю.
....
Повернуть ще й вибачаться.
...
На Бахмуті швидше рухаються під обстрілами…
Реформа суддівських-прокурорських-адвокатських, просто перезріла, але ж прикоритним у ВРУ та КМУ….
Слава Україні!!
ви певні, що все достеменно так і було?
і хто ж це налажав на земельні ділянки компаній?
(а найцікавіше - кому арма їх тепер передасть?)