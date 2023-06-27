Суд арештував комплекс відпочинку дружини Медведчука вартістю 300 мільйонів. ФОТО

Бориспільський міськрайонний суд наклав арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га та цілісний майновий комплекс-базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв. метра, що належить компаніям Оксани Марченко.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, вартість арештованого майна становить понад 303 мільйони гривень.

Наразі триває процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна.

"Мова йде про земельні ділянки з майновим комплексом, які знаходяться у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина екснародного депутата - лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача. Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб", – уточнили в прокуратурі.

Досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУНП в Київській області (ч. 1 ст. 364 КК України).

Як повідомлялося, компаніям дружини Медведчука Оксани Марченко – ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур" та ТОВ "Мтір Ессет Менеджмент" – налажали земельні ділянки площею 24,39 га та 10,22 га відповідно, які розташовані поблизу міста Українка Київської області.

На вказаних ділянках площею 34,61 га збудовано будинок-хонку із допоміжними будівлями.

У березні 2019 року стало відомо, що будинок-хонка площею 1125 кв м виставлений на продаж у закритій групі ріелторів за ціною 4500 у.о. за сотку. На території є причал, вертолітний майданчик, елінг, гостьовий будинок на 200 кв м та басейн.