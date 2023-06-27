БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
11 895 12

Суд арештував комплекс відпочинку дружини Медведчука вартістю 300 мільйонів. ФОТО

медведчук,оксана,марченко

Бориспільський міськрайонний суд наклав арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га та цілісний майновий комплекс-базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв. метра, що належить компаніям Оксани Марченко.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, вартість арештованого майна становить понад 303 мільйони гривень.

Наразі триває процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна.

"Мова йде про земельні ділянки з майновим комплексом, які знаходяться у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина екснародного депутата - лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача. Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб", – уточнили в прокуратурі.

Досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУНП в Київській області (ч. 1 ст. 364 КК України).

Суд арештував комплекс відпочинку дружини Медведчука вартістю 300 мільйонів 01

Суд арештував комплекс відпочинку дружини Медведчука вартістю 300 мільйонів 02

Суд арештував комплекс відпочинку дружини Медведчука вартістю 300 мільйонів 03

Суд арештував комплекс відпочинку дружини Медведчука вартістю 300 мільйонів 04

Як повідомлялося, компаніям дружини Медведчука Оксани Марченко – ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур" та ТОВ "Мтір Ессет Менеджмент" – налажали земельні ділянки площею 24,39 га та 10,22 га відповідно, які розташовані поблизу міста Українка Київської області.

На вказаних ділянках площею 34,61 га збудовано будинок-хонку із допоміжними будівлями.

У березні 2019 року стало відомо, що будинок-хонка площею 1125 кв м виставлений на продаж у закритій групі ріелторів за ціною 4500 у.о. за сотку. На території є причал, вертолітний майданчик, елінг, гостьовий будинок на 200 кв м та басейн.

Автор: 

арешт (852) Медведчук Віктор (358) Медведько (1) прокуратура (362) суд (3335) Марченко Оксана (41) АРМА (441)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+10
Коли ми прочитаємо, що заарештовані активи Мертведчуків на "Лайноплюсах"? Нічого, що одне лайно користується другим лайном, має з того зиск, а бенєфіціали у владі сліпі, глухі, і вдають дурників з цирку?
показати весь коментар
27.06.2023 17:21
+6
продать и закупить мавики, мавики отдать Стерненко и вот он знает кому передать, либо сразу ему деньги
показати весь коментар
27.06.2023 17:20
+5
---
нарешті "арештували"
..
не прошло і три года..
...
А потім виявиться що то бабуся назбирала грошей - продавала картоплю.
....
Повернуть ще й вибачаться.
...
показати весь коментар
27.06.2023 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
продать и закупить мавики, мавики отдать Стерненко и вот он знает кому передать, либо сразу ему деньги
показати весь коментар
27.06.2023 17:20 Відповісти
Є й інші волонтери і фонди. Але, у разі продажу заарештованого майна, гроші будуть перераховані кабміном або в МО, або якусь іншу держструктуру.
показати весь коментар
27.06.2023 17:40 Відповісти
Коли ми прочитаємо, що заарештовані активи Мертведчуків на "Лайноплюсах"? Нічого, що одне лайно користується другим лайном, має з того зиск, а бенєфіціали у владі сліпі, глухі, і вдають дурників з цирку?
показати весь коментар
27.06.2023 17:21 Відповісти
Золотий парашут Корецького: бенкет під час чуми
https://www.youtube.com/watch?v=qFwhwAHITnM
показати весь коментар
27.06.2023 17:33 Відповісти
---
нарешті "арештували"
..
не прошло і три года..
...
А потім виявиться що то бабуся назбирала грошей - продавала картоплю.
....
Повернуть ще й вибачаться.
...
показати весь коментар
27.06.2023 17:33 Відповісти
Отдадут Ахметову, у которого на оккупированных территориях несколько лет заводы работали, а Захарченко лично его дворец охранял. Или Фирташу, за которого россияне залог платили в суде европейском и у которого завод в Крыму до сих пор работает.
показати весь коментар
27.06.2023 17:58 Відповісти
Швидко ж вони ожеребилися!
На Бахмуті швидше рухаються під обстрілами…
Реформа суддівських-прокурорських-адвокатських, просто перезріла, але ж прикоритним у ВРУ та КМУ….

Слава Україні!!
показати весь коментар
27.06.2023 18:00 Відповісти
компаніям дружини Медведчука https://biz.censor.net/news/3210511/sud_otkazalsya_vernut_gosudarstvu_zemli_pod_imeniem_medvedchuka
ви певні, що все достеменно так і було?

і хто ж це налажав на земельні ділянки компаній?

(а найцікавіше - кому арма їх тепер передасть?)
показати весь коментар
27.06.2023 18:02 Відповісти
Ті, хто редагував цей текст, хоча б початкову освіту отримали? Що не речення, то знову "налажали"
показати весь коментар
27.06.2023 18:08 Відповісти
Аколи візьмуться за маєтки медвдчука в Франкіській області, коли в Межигіррі на Закарпатті???
показати весь коментар
27.06.2023 19:12 Відповісти
і що, забере собі якийсь зелений чинуша?
показати весь коментар
27.06.2023 20:33 Відповісти
как? только сейчас? а почему папередник не арестовывал? зрада однозначно.
показати весь коментар
28.06.2023 05:29 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 