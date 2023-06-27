Очільника Мінстратегпрому призначили відповідальним за перевірку укриттів

Кабінет міністрів на своєму засіданні у вівторок, 27 червня, призначив міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна відповідальним за приведення захисних споруд цивільного призначення до належного стану, а також їх перевірки.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду, повідомляє пресслужба уряду.

"Розпорядженням уряду визначаємо, що иіністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін буде координувати й контролювати всі питання та процеси, які пов’язані з бомбосховищами", – сказав Шмигаль.

Він додав, що Кабмін також створив комісію для перевірки стану мостів, яку очолить віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Читайте також: У Києві запустять нову електронну систему доступу до укриттів

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 23 червня "Щодо результатів оперативних обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення", яке передбачає низку доручень органам влади щодо приведення системи укриттів у належний стан.

Нагадаємо, за результатами обстеження 62 912 укриттів по всій Україні, що становить 99,4% від загальної кількості, закритими виявилися 9,3%, непридатними для використання – 23,6%.