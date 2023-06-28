Кабмін призначив Сметаніна новим очільником "Укроборонпрому"
Кабінет міністрів призначив Германа Сметаніна новим генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром".
Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін у Telegram.
"Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів", – зазначив він.
За словами міністра, перед Сметаніним стоїть три головні задачі:
- наростити виробництво боєприпасів та військової техніки;
- побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру;
- трансформувати "Укроборонпром".
Раніше президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому".
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"Наприкінці минулого тижня Міністерство оборони України створило Агенцію оборонних закупівель, як єдиний національний орган, що забезпечуватиме централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг у сфері національної безпеки та оборони.
Агенція створена у вигляді державного підприємства, яке має право створювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, в тому числі й за межами України. Крім того, агенція може бути засновником інших юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм.
Перед створення агентства, ще у березні Кабінет міністрів вивів зі складу Укроборонпрому Укрспецекспорт та дві його "дочки". Тимчасово, на час воєнного стану, їх передали до сфери управління Міністерства оборони.
Нове агентство буде у сфері впливу колишнього бізнеспартнера Єрмака, а нині заступника міністра оборони Дениса Шарапова.
... "
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Таке собі. Начебто не чистий керівник, попрацював ІТП, але все ж таємничо швидке кар'єрне зростання насторожує.
сметанін мабуть, хотів до Калиновців записатися, а воно, он, як неловко вийшло….
Прилаштували родича на хлібне місце, дерибанити військовий бюджет разом з Арагнидією.
https://t.me/zelyazradnik
Цирк "нові обличчя" продовжується