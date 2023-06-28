Кабмін призначив Сметаніна новим очільником "Укроборонпрому"

Кабінет міністрів призначив Германа Сметаніна новим генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром".

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін у Telegram.

"Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів", – зазначив він.

За словами міністра, перед Сметаніним стоїть три головні задачі:

наростити виробництво боєприпасів та військової техніки;

побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру;

трансформувати "Укроборонпром".

Раніше президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому".