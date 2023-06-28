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Новини
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Кабмін призначив Сметаніна новим очільником "Укроборонпрому"

сметанін

Кабінет міністрів призначив Германа Сметаніна новим генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром".

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін у Telegram.

"Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів", – зазначив він.

За словами міністра, перед Сметаніним стоїть три головні задачі:

  • наростити виробництво боєприпасів та військової техніки;
  • побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру;
  • трансформувати "Укроборонпром".

Раніше президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому".

Автор: 

Кабмін (7788) Укроборонпром (757)


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Топ коментарі
+5
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28.06.2023 10:52
+2
сопляк по блату.
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28.06.2023 10:59
+2
Всі ламають голову, звідки такий молодий перспективний взявся, а це старі Збаразькі горизонтальні зв'язки). Рідна сестра Германа Сметаніна Марія є дружиною Слуги урода Ігоря Василіва з Тернопільщини. Він є членом комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.
Прилаштували родича на хлібне місце, дерибанити військовий бюджет разом з Арагнидією.

https://t.me/zelyazradnik
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28.06.2023 11:40
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28.06.2023 10:52 Відповісти
Посилання не працює.
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28.06.2023 10:55 Відповісти
Дивно. Стаття активна.

"Наприкінці минулого тижня Міністерство оборони України створило Агенцію оборонних закупівель, як єдиний національний орган, що забезпечуватиме централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг у сфері національної безпеки та оборони.

Агенція створена у вигляді державного підприємства, яке має право створювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, в тому числі й за межами України. Крім того, агенція може бути засновником інших юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм.

Перед створення агентства, ще у березні Кабінет міністрів вивів зі складу Укроборонпрому Укрспецекспорт та дві його "дочки". Тимчасово, на час воєнного стану, їх передали до сфери управління Міністерства оборони.

Нове агентство буде у сфері впливу колишнього бізнеспартнера Єрмака, а нині заступника міністра оборони Дениса Шарапова.
... "
Источник:
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28.06.2023 13:06 Відповісти
Це нове працює.
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28.06.2023 13:07 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сметанін Герман Володимирович
Таке собі. Начебто не чистий керівник, попрацював ІТП, але все ж таємничо швидке кар'єрне зростання насторожує.
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28.06.2023 10:58 Відповісти
сопляк по блату.
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28.06.2023 10:59 Відповісти
кіндєрСурьпріз від кєпастих?
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28.06.2023 11:03 Відповісти
Хочу быть богатым как герман.
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28.06.2023 11:05 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2023/6/28/553720/

сметанін мабуть, хотів до Калиновців записатися, а воно, он, як неловко вийшло….
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28.06.2023 11:29 Відповісти
Всі ламають голову, звідки такий молодий перспективний взявся, а це старі Збаразькі горизонтальні зв'язки). Рідна сестра Германа Сметаніна Марія є дружиною Слуги урода Ігоря Василіва з Тернопільщини. Він є членом комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.
Прилаштували родича на хлібне місце, дерибанити військовий бюджет разом з Арагнидією.

https://t.me/zelyazradnik
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28.06.2023 11:40 Відповісти
Я ахуваю.
Цирк "нові обличчя" продовжується
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28.06.2023 11:45 Відповісти
десь за рік це "новоє літцо" Зле-лупа змінить на інше "новоє літцо" із тим-таки формулюванням "не забезпечив..., провалив..., не організував...". а за цими сухими формулюваннями - втрачені життя, змарновані ресурси. примітивна зелена істота звично й байдуже відбуде номер, посполиті в єдиному пориві й не помітять...
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28.06.2023 12:09 Відповісти
Тобто зелена вискочка, що розвалила два танкові заводи переведена в Укроборонпром для його розвалу.
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28.06.2023 12:36 Відповісти
Поставили того хто вгробить повністю рештки Укроборонмпрому
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28.06.2023 14:08 Відповісти
Мустафа Наєм,разом з тараном,ДВА роки,зривами оборонного замовлення, доводили підприємства "Укроборонпрому" до банкрутсва а цей "приватизувати" для "нових рил" .
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28.06.2023 15:23 Відповісти

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