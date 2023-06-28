Колишній "Альфа-банк" можуть націоналізувати у найближчі дні, його очолить екстопменеджерка "Приватбанку", – ЗМІ

Після переходу АТ "Сенс Банк" (раніше "Альфа-Банк Україна") у держвласність, що може статися найближчими днями, установу може очолити Галина Пахачук.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на пʼять співрозмовників із трьох різних держустанов та серед менеджерів, дотичних до чинних акціонерів банку.

Зазначається, що вибір на користь Пахачук, ймовірно, обумовлений досвідом в іншому націоналізованому держбанку – "Приватбанку". Вона працювала в банку з моменту націоналізації наприкінці 2016-го до середини 2021-го. Із липня 2017-го по лютий 2018-го була виконувачем обовʼязків голови правління установи.

Зараз Пахачук очолює департамент фінансового контролінгу Національного банку.

Співрозмовники видання, які назвали Пахачук як ймовірну СЕО Sense Bank, не уточнили, хто увійде до її команди.

Пахачук зазначила Forbes, що не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про своє призначення у "Сенс Банк".

За даними джерел видання, процес націоналізації банку може розпочатися вже 30 червня. Однак точну дату ще не визначено.

Як повідомлялося, у червні президент Володимир Зеленський підписав законопроект про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками.

Раніше стало відомо, що Національний банк готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати "Сенс банк", номінальними власниками якого залишаються російські олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен. Це єдиний системно важливий банк, власником якого є підсанкційні росіяни.