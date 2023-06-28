Унаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення у семи областях, – Міненерго

Станом на 28 червня внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення споживачі у семи областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що внаслідок чергового дронового удару по території України влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Водночас тривають обстріли прифронтових та прикордонних з РФ областей. Унаслідок них без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, у Донецькій області знеструмлювалося 17 населених пунктів.

До того ж унаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Як наголошують у Міненерго, ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Так, за минулу добу заживлено 16 тисяч споживачів, більшість із них – це абоненти в Донецькій області.

Як повідомлялося, 27 червня через дефіцит електроенергії Україна просила про аварійну допомогу у Румунії та Польщі.