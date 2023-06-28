Болгарія продовжила програму допомоги для українців

Болгарія до кінця вересня цього року продовжила програму гуманітарної допомоги для українців з тимчасовим захистом у цій країні.

Відповідну постанову ухвалив уряд Болгарії, передає "Європейська правда".

Згідно з рішенням, готельєри і надалі отримуватимуть 15 левів (близько 310 грн) на одну особу за проживання на добу.

Зазначається, що ці кошти можна буде використовувати в категоризованих або зареєстрованих місцях розміщення, внесених до Національного туристичного реєстру, після того, як особи, які шукають тимчасового захисту, пройдуть через буферні центри.

Через відсутність підготовленої тимчасовим урядом програми інтеграції з реальними заходами щодо розміщення осіб з тимчасовим захистом у Болгарії, уряд доручив міністрам праці і соціальної політики та освіти і науки протягом одного місяця розробити пропозиції щодо конкретних заходів з інтеграції, які будуть включені до нової програми.

Напередодні болгарський уряд схвалив два рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги, його зміст традиційно не деталізується.