Болгарія продовжила програму допомоги для українців
Болгарія до кінця вересня цього року продовжила програму гуманітарної допомоги для українців з тимчасовим захистом у цій країні.
Відповідну постанову ухвалив уряд Болгарії, передає "Європейська правда".
Згідно з рішенням, готельєри і надалі отримуватимуть 15 левів (близько 310 грн) на одну особу за проживання на добу.
Зазначається, що ці кошти можна буде використовувати в категоризованих або зареєстрованих місцях розміщення, внесених до Національного туристичного реєстру, після того, як особи, які шукають тимчасового захисту, пройдуть через буферні центри.
Через відсутність підготовленої тимчасовим урядом програми інтеграції з реальними заходами щодо розміщення осіб з тимчасовим захистом у Болгарії, уряд доручив міністрам праці і соціальної політики та освіти і науки протягом одного місяця розробити пропозиції щодо конкретних заходів з інтеграції, які будуть включені до нової програми.
Напередодні болгарський уряд схвалив два рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги, його зміст традиційно не деталізується.
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