Державні банки не підвищуватимуть комісію за безготівкові платежі (оновлено)

Попри підвищення міжнародними платіжними системами ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, державні "Приватбанк" та "Ощадбанк" вирішили зберегти чинні пільгові тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств.

Як повідомляє пресслужба банку, з початку липня для клієнтів "Приватбанку" продовжить діяти базовий тариф за прийом платежів з карток на рівні 1,3%.

"Збереження пільгового тарифу непросте для банку рішення, проте для нас соціальна відповідальність та підтримка українського бізнесу є головним пріоритетом. Пропонуємо підтримати нашу ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa та скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, яке змушує банки збільшувати тарифи", – наголосив член правління "Приватбанку" з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

У пресслужбі державного "Ощадбанку" також повідомили, що банк збереже чинний пільговий тариф на еквайринг для бізнесу, але лише на один-два місяці.

"Незважаючи на підвищення тарифу інтерчейндж з боку платіжних систем з 1 липня "Ощадбанк" не буде підвищувати еквайрингову комісію для роздрібної торгівлі за приймання карткових платежів. У випадку непониження платіжними системами рівня інтерчейндж протягом 1-2 місяців банк перегляне своє рішення", – зазначається у повідомленні.

В "Ощадбанку" нагадали, що банк не підвищував комісію у грудні 2022 року після того, як ставку інтерчейндж було вперше збільшено платіжними системами після повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, банки і платіжні системи з 1 липня підвищать комісію інтерчейндж за безготівкові платежі з 0,7% до 0,9%.

Після підвищення інтерчейндж до 0,9% може зрости і комісія за еквайринг, яку стягують найбільші банки. У підсумку, це може вплинути на підвищення цін у роздрібних мережах.

Водночас Нацбанк підтримує збереження чинних ставок ставки до кінця війни, бо це "витримує баланс інтересів бізнесу та банків". Натомість, банки погрожують, що у разі незмінного інтерчейндж у 0,7% їм доведеться вводити комісії за обслуговування карток.

Нагадаємо, у травні 2021 року Нацбанк спільно з платіжними системами Visa та Mastercard підписали Меморандум про сприяння конкурентному платіжному ринку в Україні, який передбачав поступове зниження граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж).

Так вони відреагували на ухвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту №4178, згідно з яким розмір комісії інтерчейндж пропонувалося знизити до 0,3% у 2022 році, що відповідає рівню комісій у ЄС.

Згідно із меморандумом ставки комісій інтерчейндж планувалося поетапно знизити:

з 1 липня 2021 року – до не більше 1,2%;

з 1 липня 2022 – до не більше 1%;

з 1 липня 2023 – до не більше 0,9%;

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Visa та MasterCard з 1 березня 2022 року тимчасово скасували всі місцеві транзакційні комісії для українських банків та обнулили інтерчейндж. Однак вже за кілька місяців міжнародні платіжні системи відновили стягнення комісій. З червня минулого року ставку інтерчейндж підвищили до 0,3%, а з вересня – до 0,7%. У грудні платіжні системи Visa і Mastercard ненадовго підвищили interchange до 1%, але Мінекономіки попросило не змінювати ставку на період блекаутів.

"Ощадбанк", "Приватбанк" і "Райффайзен Банк" початку повномасштабної війни сукупно займали 87% ринку оплати через POS-термінали. Банки-власники платіжних терміналів отримували найбільшу частку комісії інтерчейндж за безготівкові платежі (2-3% від суми купівлі).