Нацбанк закликав переглянути стратегію розвитку державних банків

Стратегію розвитку державних банків необхідно переглянути та оновити якнайшвидше, щоб розуміти їхню роль у відновленні та механізм підготовки їх до подальшої приватизації.

Про це заявила перша заступниця голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова під час презентації звіту про фінансову стійкість, передає Інтерфакс-Україна.

"Для того, щоб ми вже розуміли, якою буде роль державних банків після перемоги, як вони братимуть участь у відновленні країни і як далі здійснюватиметься підготовка до їхньої приватизації", – перерахувала Рожкова головні цілі оновлення стратегії.

Вона зауважила, що наразі оновлення стратегії є ключовою темою у дискусіях Нацбанку із Міністерством фінансів, оскільки саме Мінфін має бути її розробником як власник державних банків.

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Як повідомлялося, Кабмін затвердив стратегії розвиту держбанків ще до початку повномасштабної війни, загалом планувалося зменшити частку держави на банківському ринку.

Наразі чотири держбанки – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" та "Укргазбанк" – входять до п'ятірки найбільших на ринку за розміром активів. Сукупна їхня частка за активами становила на кінець квітня 52,9%, а в абсолютному вираженні – 1,51 трлн грн.

Крім того, найближчим часом може бути націоналізований "Сенс Банк" (раніше – "Альфа-Банк") з часткою активів 3,4%.