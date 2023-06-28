Швейцарія заблокувала передачу сотні танків Leopard для України

Влада Швейцарії відхилила запит компанії з виробництва озброєнь Ruag AG на отримання дозволу для продажу до Німеччини майже сотні танків Leopard 1 A5 для подальшої передачі Україні.

"Федеральна рада 28 червня відхилила запит від Ruag AG, що стосується експорту 96 танків Leopard 1 A5, призначених Україні, оскільки це суперечить чинному законодавству", – йдеться в заяві Федеральної ради Швейцарії, передає Інтерфакс-Україна.

У раді пояснили, що така угода могла порушити законодавство країни, а також "позицію Швейцарії про нейтралітет".

Ruag AG 27 червня направила владі Швейцарії експортний запит на перепродаж 96 вживаних і непрацюючих танків Leopard 1 A5. Наразі танки перебувають на зберіганні в Італії, вони потребують ремонту в Німеччині.

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Leopard 1 – основний бойовий танк ФРН до 1980-х років. Його виробляли з 1965 до 1984 рік, стояв на озброєнні ФРН до 2010 року. Понад десяток країн досі мають модернізовані різновиди цих танків у складі своїх збройних сил, включно з Грецією, Туреччиною, Бразилією, Італією, Чилі, Австралією, Канадою.

Загалом випущено понад 4,7 тис. танків цієї моделі. Танк оснащений 105-міліметровою нарізною гарматою, боєзапас – 60 снарядів. На танку встановлено оптичний стереоскопічний далекомір, бінокулярний, монокулярний із нічним каналом і телескопічний приціли. Швидкість Leopard 1 по шосе – 62 км/год, запас ходу – 600 км.