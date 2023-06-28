Росія витратить ще мільярд рублів на заміну месенджера Telegram для чиновників

Мінцифри РФ оголосило тендер вартістю 907,4 млн рублів на масштабування автоматизованого робочого місця держслужбовця (АРМ ДС) у регіонах.

Кошти планується витратити з 1 жовтня 2023 року по 20 вересня 2024 року, пише російське видання "Вєдомості".

Згідно з техзавданням, російський уряд хоче створити за ці гроші єдине рішення для чиновників замість іноземних сервісів і месенджерів, включаючи Telegram.

АРМ ГС створено на базі корпоративного месенджера "VK Teams", додаток поєднує листування, відеодзвінки, пошту, календар, хмарне сховище та "внутрішній портал". Наразі до АРМ ДС підключено вже 32 російські відомства.

Представник Мінцифри пояснив, що ще майже 1 млрд рублів потрібно витратити на масштабування цього рішення для підключення співробітників регіональних відомств та для забезпечення інформаційної безпеки. Передбачається, що сервіс надаватиметься органам влади, підвідомчим їм держустановам та державним позабюджетним фондам.

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У російському міністерстві уточнили, що для регіонів сервіс буде доступний після внесення змін до ухвали уряду, яка передбачає забезпечення держорганів автоматизованими робочими місцями. Наразі поправки проходять міжвідомче узгодження, вони можуть почати діяти з 1 вересня 2023 року.

У Мінцифри РФ пояснили, що АРМ ДС має "відучити" російських чиновників користуватися закордонними месенджерами, такими як Telegram, Discord, Viber, WhatsApp, WeChat, Zoom та Microsoft Teams. З 1 березня 2023 року для органів російської влади вже діє заборона використання закордонних месенджерів. При цьому більшість чиновників, як і раніше, за звичкою використовує Telegram.