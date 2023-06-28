Литва на рік заборонила транзит низки товарів подвійного призначення
Уряд Литви затвердив тимчасову заборону на перевезення територією країни та з неї 57 груп товарів подвійного призначення.
Обмежувальна міра стосується переважно перевезення мікроелектроніки та напівпровідникових компонентів із затвердженого національного списку контрольованих товарів подвійного призначення, передає Інтерфакс-Україна.
"Литва обмежує переміщення деяких товарів подвійного чи потенційно подвійного призначення через свою територію щонайменше на один рік", – заявила на засіданні міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте.
За її словами, влада Литви має інформацію, що такі товари можуть бути використані у війні проти України.
"Ми не хочемо допустити, щоб наша територія використовувалася з цією метою, тому і вводимо такі обмеження", – сказала Армонайте.
Раніше повідомлялося, що відправники вантажу, які перевозять деякі товари з Литви транзитом через Росію чи Білорусь, повинні будуть надавати декларацію виробника.
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