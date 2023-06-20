Литва посилила контроль за транзитом товарів через Росію та Білорусь

Відправники вантажу, які перевозять деякі товари з Литви транзитом через Росію чи Білорусь, повинні будуть надавати декларацію виробника.

Як повідомила литовська митниця, перелік, затверджений Митним департаментом Литви, включає кілька десятків товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях або для збільшення потужностей російської промисловості, передає Інтерфакс-Україна.

У декларації виробник повинен буде підтвердити, що знає продавця та покупця свого товару у третій країні, а також те, що вони перевозитимуться транзитом через Білорусь чи Росію, що вони не будуть перепродані в цих країнах, і хто їхній кінцевий споживач у третій країні.

Декларації виробника будуть потрібні з 3 липня при декларуванні товарів на експорт та реекспорт, а з 17 липня – і на митницях, які діють у пунктах прикордонного контролю.

Із 5 червня Митний департамент застосовує суворіші перевірки для запобігання можливому обходу санкцій та ввезення підсанкційних товарів до Росії.

Міністерство економіки та інновацій Литви пропонує уряду країни тимчасово – на один рік – заборонити перевезення сушею товарів подвійного призначення через Литву та з Литви, які можуть бути використані у війні проти України. Пропонується обмежити перевезення продукції 65 товарних кодів, але цей список може змінюватися.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповідала, що новий одинадцятий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій. Водночас, він може передбачати обмеження проти третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції.

Пропозиції Єврокомісії також передбачають заборону транзиту багатьох товарів через Росію та заборону на захід до європейських портів для суден, які задіяні у "сірих" схемах експорту російської нафти.