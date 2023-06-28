Зеленський закликав відмовитися від ідеї про дешеву робочу силу в Україні

Україна має відмовитися від ідеї про те, що її конкурентною перевагою може бути порівняно нижчі витрати бізнесу на оплату праці.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

Україна має достатній потенціал, щоб наростити ВВП до $1 трлн, заявив президент Володимир Зеленський.

"Україна після перемоги має відмовиться від ідеї, що праця українців і українок має бути дешевою. Тому що нібито дешевизна праці наших людей була конкурентною перевагою України. Ми ставимо собі за мету досягти такого рівня оплати праці, який можна було б визначати за формулою: "сусіди в Євросоюзі +30%". Це мета, справедлива мета за цю війну", – заявив голова держави.

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Водночас він виступив за оновлення законодавства про працю і новий раціональний податковий договір між державою і суспільством після завершення війни.

Зеленський також упевнений, що Україна має достатній потенціал, щоб наростити ВВП до $1 трлн.

"Конкретна мета для ВВП України – це $1 трлн... Це дуже і дуже, дуже висока планка, і виглядає начебто нереальною, але потенціал України здатний це забезпечити", – сказав президент.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України в Лондоні заявила про плани підвищити номінальний доларовий ВВП України за десять років у 6,2 раза – з $161 млрд у 2022 році до $1 трлн. У довоєнний 2021 рік ВВП України перевищив $200 млрд.