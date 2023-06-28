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Зеленський закликав відмовитися від ідеї про дешеву робочу силу в Україні

заробітчани,польща,міграція

Україна має відмовитися від ідеї про те, що її конкурентною перевагою може бути порівняно нижчі витрати бізнесу на оплату праці.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

Україна має достатній потенціал, щоб наростити ВВП до $1 трлн, заявив президент Володимир Зеленський.

"Україна після перемоги має відмовиться від ідеї, що праця українців і українок має бути дешевою. Тому що нібито дешевизна праці наших людей була конкурентною перевагою України. Ми ставимо собі за мету досягти такого рівня оплати праці, який можна було б визначати за формулою: "сусіди в Євросоюзі +30%". Це мета, справедлива мета за цю війну", – заявив голова держави.

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Водночас він виступив за оновлення законодавства про працю і новий раціональний податковий договір між державою і суспільством після завершення війни.

Зеленський також упевнений, що Україна має достатній потенціал, щоб наростити ВВП до $1 трлн.

"Конкретна мета для ВВП України – це $1 трлн... Це дуже і дуже, дуже висока планка, і виглядає начебто нереальною, але потенціал України здатний це забезпечити", – сказав президент.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України в Лондоні заявила про плани підвищити номінальний доларовий ВВП України за десять років у 6,2 раза – з $161 млрд у 2022 році до $1 трлн. У довоєнний 2021 рік ВВП України перевищив $200 млрд.

Автор: 

безробіття (357) Зеленський Володимир (2518) робота (904)


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Топ коментарі
+33
А у нас еще осталась квалифицированная рабочая сила? Он в каком мире живет, этот птица-говорун? У нас в стране 30% безработица.
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28.06.2023 16:10
+32
Ні, треба ВВП- мільярд трильонів! Вовочку знов понесло у бік мільярду дерев.
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28.06.2023 16:08
+25
А я пропоную відмовитися від т.з. президента зеленського.
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28.06.2023 16:33
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У ВР усі від працедавців!!!
Чи хтось вважає що такий собі "ахмето-коломойша" дасть залізти у свою кишеню???
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28.06.2023 21:29 Відповісти
Молодець!
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28.06.2023 22:04 Відповісти
Остапа несло.....
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28.06.2023 23:12 Відповісти
Васюки будут называться Новый Киев, а Киев мы переименуем в Старые Васюки.
Так же нас ждёт всепланетарный шахматный конгресс Галактического уровня!🔥
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28.06.2023 23:40 Відповісти
Ціни на все в Україні вже давно вище європейських, дійшов час і до оплати праці? 😀
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29.06.2023 00:02 Відповісти
BBC

"Настала наша черга їсти", - такою була крилата фраза у Південній Африці після падіння апартеїду. Неважко зрозуміти, чому ветерани визвольної боротьби вважали, що саме вони повинні насолоджуватися плодами перемоги. Але всепроникний клієнтелізм й фаворитизм, що виникли у підсумку, на додачу до кумівського капіталізму попереднього режиму, виявилися фатальними для країни.

В Україні може з'явитися така ж спокуса, щойно почнеться відбудова.

Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.

Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.
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29.06.2023 00:04 Відповісти
Трохи не зовсім вірно порівнювати Україну, країну, яку приговорили бути вічно враскоряці між раєм і пеклом, і Польщу, хіба ні?
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29.06.2023 09:24 Відповісти
Так вона сама вибрала собі таку долю ,ще з козацьких часів, коли наша так звана "еліта " лягала почергово то під ляхів ,то під москалів ,то під османів от тому в нас і не було справжньої державності і маємо те що маємо і навряд це колись зміниться .
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29.06.2023 18:08 Відповісти
Згоден з більшістю тез,але треба зауважити що наприклад Польща була державою під час падіння ссср, тому порівняння з Україною не зовсім коректне. По Естонії - вона набато пізніше стала частиною совєцького союзу, в них не було таких масштабів репресій, до того ж вони досить відрізняються ві кацапів і мовою і релігією, тому їх процес деколонізації пройшов набагато швидше
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13.07.2023 07:08 Відповісти
Вірно каже. Бо розуміє, що багато тих, хто виїхав, не повернуться через низьку зарплатню. Але це мрії
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29.06.2023 00:54 Відповісти
Опять запрягаем телегу впереди лошади. Если негде работать, то нельзя просто заставить платить высокие зарплаты. Так рабочие места не появятся.
Сначала надо делать банальные и очень непопулярные у власти вещи - борьба с коррупцией, верховенство права, снижение налогов и сокращение армии чиновников...
Если бы Китай начинал с высоких зарплат, то был бы он сейчас в шопе!
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29.06.2023 02:36 Відповісти
Ну, Китай хоча б почав з розстрілів на стадіонах за корупцію. Думаю, якусь роль це зіграло...
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29.06.2023 09:47 Відповісти
Очередной рпз доказывает что он воздухан. Воздух ганяет , его слова ничего не стоят
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29.06.2023 09:57 Відповісти
Що можна очикувать от человека, который воинов инвалидов оставляет с зарплатой 600 грн на месяц? Что за бред несет этот человек? У него даже к патриотам нет уважения, что говорить за остальных? Пуская за Чонгаар разминированый отвечает, за ФСБшников котррых он назначал
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29.06.2023 10:08 Відповісти
Зеля рассуждает про рабочую силу..снимает и назначает министров...

Впервые в Украине!!! - ********** который не читал конституции и даже приблизительно не знает что там написано
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29.06.2023 11:27 Відповісти
Так, слово президента багато важить! Про зарплату 4 тисячі доларів лікарям і про шашлики у травні 2022 я дуже добре пам'ятаю. Пи*здіти то улюблена справа даного діяча.
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29.06.2023 11:47 Відповісти
Дурень думкою багатіє.

Після війни зєльц буде не в українській владі, а у бігах десь у Пн. Кореї, переховуватись від відповідальності за державну зраду та співпрацю з агресором, сподіваюсь що не довго
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29.06.2023 12:24 Відповісти
От к.рва, в 2033 заживемо 🤬
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29.06.2023 12:51 Відповісти
Якщо доживемо...
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29.06.2023 15:43 Відповісти
Блазень перед виборами обіцяв зробити в Україні робочі місця і повернути додому три мільйони заробітчан. Внаслідок обрання блазня ************, Україну покинули дванадцять мільйонів людей.
Розвішуйте вуха і слухайте його далі.
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29.06.2023 13:27 Відповісти
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