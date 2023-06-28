Зеленський закликав відмовитися від ідеї про дешеву робочу силу в Україні
Україна має відмовитися від ідеї про те, що її конкурентною перевагою може бути порівняно нижчі витрати бізнесу на оплату праці.
Про це президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.
Україна має достатній потенціал, щоб наростити ВВП до $1 трлн, заявив президент Володимир Зеленський.
"Україна після перемоги має відмовиться від ідеї, що праця українців і українок має бути дешевою. Тому що нібито дешевизна праці наших людей була конкурентною перевагою України. Ми ставимо собі за мету досягти такого рівня оплати праці, який можна було б визначати за формулою: "сусіди в Євросоюзі +30%". Це мета, справедлива мета за цю війну", – заявив голова держави.
Водночас він виступив за оновлення законодавства про працю і новий раціональний податковий договір між державою і суспільством після завершення війни.
Зеленський також упевнений, що Україна має достатній потенціал, щоб наростити ВВП до $1 трлн.
"Конкретна мета для ВВП України – це $1 трлн... Це дуже і дуже, дуже висока планка, і виглядає начебто нереальною, але потенціал України здатний це забезпечити", – сказав президент.
Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України в Лондоні заявила про плани підвищити номінальний доларовий ВВП України за десять років у 6,2 раза – з $161 млрд у 2022 році до $1 трлн. У довоєнний 2021 рік ВВП України перевищив $200 млрд.
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Чи хтось вважає що такий собі "ахмето-коломойша" дасть залізти у свою кишеню???
Так же нас ждёт всепланетарный шахматный конгресс Галактического уровня!🔥
"Настала наша черга їсти", - такою була крилата фраза у Південній Африці після падіння апартеїду. Неважко зрозуміти, чому ветерани визвольної боротьби вважали, що саме вони повинні насолоджуватися плодами перемоги. Але всепроникний клієнтелізм й фаворитизм, що виникли у підсумку, на додачу до кумівського капіталізму попереднього режиму, виявилися фатальними для країни.
В Україні може з'явитися така ж спокуса, щойно почнеться відбудова.
Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.
Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.
Сначала надо делать банальные и очень непопулярные у власти вещи - борьба с коррупцией, верховенство права, снижение налогов и сокращение армии чиновников...
Если бы Китай начинал с высоких зарплат, то был бы он сейчас в шопе!
Впервые в Украине!!! - ********** который не читал конституции и даже приблизительно не знает что там написано
Після війни зєльц буде не в українській владі, а у бігах десь у Пн. Кореї, переховуватись від відповідальності за державну зраду та співпрацю з агресором, сподіваюсь що не довго
Розвішуйте вуха і слухайте його далі.