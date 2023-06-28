НАЗК закликає відновити електронне декларування для перевірки керівників військоматів

Робота Національного агентства з питань запобігання корупції із перевірки військкомів стане системнішою завдяки залученню до неї інших державних та правоохоронних органів.

Про це заявив в.о. голови НАЗК Артем Ситник, коментуючи доручення президента Володимира Зеленського про створення комісії для перевірки військкомів в усіх регіонах після виявлення у одеського військкома Євгена Борисова нерухомості на мільйони доларів, передає Українське радіо.

Як пояснив Ситник, стосовно механізму проведення моніторингу, то він достатньо стандартний, а одним із інструментів є моніторинг способу життя, тобто зіставлення доходів та витрат чиновників.

"У разі, якщо ми з’ясовуємо, що витрати чиновника не пояснюються законними джерелами походження, тоді НАЗК вживає певних заходів. Або складається обґрунтований висновок про наявність кримінального правопорушення. Або, якщо йдеться про активи, вартість яких не перевищує 7 млн грн, ці матеріали скеровуються до Антикорупційної прокуратури для підготовки позову до Антикорупційного суду з метою стягнення усіх необґрунтованих активів", – розповів Ситник.

Саме такий алгоритм, за його словами, буде використовуватися при перевірці воєнкомів.

"Нам виділили одного представника від НАЗК, який включений у цю комісію. Ми вже подали запити на списки воєнкомів, адже напрямок вивчення й подолання корупційних ризиків саме у сфері оборони є для нас пріоритетним. Тому цей моніторинг ми розпочали трохи раніше. Але зараз робота буде системніша завдяки залученню інших державних та правоохоронних органів", – додав він.

При цьому він висловив переконання, що перевірка військкомів в Україні відбувалася б набагато швидше, якби відновили електронне декларування.

"Тому що здійснювати моніторинг, маючи вже електронну декларацію, набагато простіше. Зараз бачимо очевидні проблеми з корупційними ризиками, в тому числі у сфері оборони. Але відновлення електронного декларування не відбувається, тому працюємо в тих умовах, які є – без декларацій. Думаю, що більший корупційний ризик на певній посаді, тим менша імовірність, що ця особа подасть декларацію. Я переконаний, що більшість воєнкомів декларацій не подавали, отже, перевірку це трохи розтягне у часі", – зазначив Ситник.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив звільнити начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова та перевірити усіх інших військкомів в Україні.

За даними ЗМІ, родина начальника одеського військкомату під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї майно в Іспанії.