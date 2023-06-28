АРМА очолить звільнена зі скандалом колишня голова Фонду соцстрахування
Конкурсна комісія обрала Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
Олена Дума працювала заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації у 2020 році, коли її очолювала Анна Коваленко – колишня депутатка від "Слуги народу" і заступниця голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Перед призначенням у Чернігівську ОВА Олена Дума у січні-квітні 2020 року працювала директоркою Фонду соціального страхування, звідки її звільнили через численні факти порушення законодавства. До цього вона очолювала Департамент управління державним майном Мінекології.
Олена Дума брала участь у пресконференції разом із радником Руді Джуліані – колишнього довіреного юриста експрезидента США Дональда Трампа, яка мала на меті дискредитувати українську владу та тодішнього кандидата у президенти США Джо Байдена. До цієї кампанії були причетні підсанкційний нардеп Андрій Деркач та обраний від "Слуги народу" депутат Олександр Дубінський.
Як повідомлялося, із серпня 2021 року АРМА у статусі тимчасово виконуючого обов'язки голови очолює Дмитро Жоравович.
Перед цим в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, його заступника Володимира Павленка, а також начальника управління цього закладу відсторонили від посади після того, як ДБР викрила їх на присвоєнні $400 тис. арештованих і переданих в управління Нацагентства коштів.
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Вчера тут на сайте была заметка про пустобрешные обещания зели таможни без таможенников и границы без границ.
Отзывы людей были настолько понятными, что заметку убрали.
Это говорит о том, что Цензору тоже звонят от дерьмака.
https://biz.censor.net/news/3427571/zelenskyyi_poobitsyav_mytnytsyu_bez_mytnykiv_i_podatkovu_bez_podatkivtsiv
Ця Олена Дума неодноразово міняла прізвище, 16 разів місце роботи, а також організовувала масові "антикорупційні" мітинги проти Порошенка в держустановах (ротердам+, свинарчукі, кококо).
Слухайте, ну тут вербовка ФСБ 100%. І вона зараз буде управляти руснявими активами
Ну или просто аферистка)
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Реєстрація:28.06.2023
Так, того самого Джо Байдена, від якого зараз залежить рішення саміту, а значить і швидкість нашого руху в НАТО, а значить і стратегічне виживання України.
https://censor.net/ua/blogs/3427724/pro_chortv_z_konkursno_koms_arma