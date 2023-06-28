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Новини
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АРМА очолить звільнена зі скандалом колишня голова Фонду соцстрахування

дума,елена

Конкурсна комісія обрала Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Олена Дума працювала заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації у 2020 році, коли її очолювала Анна Коваленко – колишня депутатка від "Слуги народу" і заступниця голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Перед призначенням у Чернігівську ОВА Олена Дума у січні-квітні 2020 року працювала директоркою Фонду соціального страхування, звідки її звільнили через численні факти порушення законодавства. До цього вона очолювала Департамент управління державним майном Мінекології.

Олена Дума брала участь у пресконференції разом із радником Руді Джуліані – колишнього довіреного юриста експрезидента США Дональда Трампа, яка мала на меті дискредитувати українську владу та тодішнього кандидата у президенти США Джо Байдена. До цієї кампанії були причетні підсанкційний нардеп Андрій Деркач та обраний від "Слуги народу" депутат Олександр Дубінський.

Як повідомлялося, із серпня 2021 року АРМА у статусі тимчасово виконуючого обов'язки голови очолює Дмитро Жоравович.

Перед цим в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, його заступника Володимира Павленка, а також начальника управління цього закладу відсторонили від посади після того, як ДБР викрила їх на присвоєнні $400 тис. арештованих і переданих в управління Нацагентства коштів.

Автор: 

конкурс (429) АРМА (441) Дума Олена (7)


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Топ коментарі
+16
Злочинець на злочинці сидить та злочинцем поганяє! - Отак можна описати ******* керівництво України під головуванням Зеленського, а у реальності Єрмака. Нагадаю як голосив той же Зеленський про "бариг" та розповідав про "боротьбу із кумівством", а на ділі робить протилежне здійнявши корупцію та розподіл державних посад між своїх друзів, знайомих та їх кумів і знайомих до вершин недосяжних навіть для Януковича з його "регіоналами"!!! Дуже прикро, що через війну цих паскудників неможливо прибрати від влади законним шляхом, а інший шлях може бути на руку рашистам, бо ці "слуги" з ОПою ЗЕзидента шкодять Україні не гірше ніж роССійські нацисти але зсередини та під прикриттям призначених ними до силових та слідчих структур влади осіб!!!
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29.06.2023 10:42
+13
https://uk.tgstat.com/channel/@zelyazradnik ЗЕ зрада🕵️ 28 Jun, 20:04https://uk.tgstat.com/channel/@zelyazradnik/14703?single



Ця Олена Дума неодноразово міняла прізвище, 16 разів місце роботи, а також організовувала масові "антикорупційні" мітинги проти Порошенка в держустановах (ротердам+, свинарчукі, кококо).
Слухайте, ну тут вербовка ФСБ 100%. І вона зараз буде управляти руснявими активами
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29.06.2023 11:53
+9
Кинули ворюгу -щуку в ставок!!
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29.06.2023 11:11
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Злочинець на злочинці сидить та злочинцем поганяє! - Отак можна описати ******* керівництво України під головуванням Зеленського, а у реальності Єрмака. Нагадаю як голосив той же Зеленський про "бариг" та розповідав про "боротьбу із кумівством", а на ділі робить протилежне здійнявши корупцію та розподіл державних посад між своїх друзів, знайомих та їх кумів і знайомих до вершин недосяжних навіть для Януковича з його "регіоналами"!!! Дуже прикро, що через війну цих паскудників неможливо прибрати від влади законним шляхом, а інший шлях може бути на руку рашистам, бо ці "слуги" з ОПою ЗЕзидента шкодять Україні не гірше ніж роССійські нацисти але зсередини та під прикриттям призначених ними до силових та слідчих структур влади осіб!!!
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29.06.2023 10:42 Відповісти
А що, весело, прикольно! Все, як тупе бидло в квітні 19-го замовляло. Аферистку, на якій вже й клейма де ставити, призначили конфіскованим майном і грішми розпоряджатись. Що, що, а то вона вміє!
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29.06.2023 10:58 Відповісти
Главное что бы 100% управляемый чел. из системы.
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29.06.2023 11:03 Відповісти
Кинули ворюгу -щуку в ставок!!
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29.06.2023 11:11 Відповісти
Уже давно нет смысла удивляться зеленым, которые подхватили и успешно несут вперёд, к новым наглостям , звание барыжная власть...

Вчера тут на сайте была заметка про пустобрешные обещания зели таможни без таможенников и границы без границ.

Отзывы людей были настолько понятными, что заметку убрали.

Это говорит о том, что Цензору тоже звонят от дерьмака.
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29.06.2023 11:25 Відповісти
Тиць сюди? Сусідня ж новина з цією...
https://biz.censor.net/news/3427571/zelenskyyi_poobitsyav_mytnytsyu_bez_mytnykiv_i_podatkovu_bez_podatkivtsiv
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29.06.2023 11:49 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/@zelyazradnik ЗЕ зрада🕵️ 28 Jun, 20:04https://uk.tgstat.com/channel/@zelyazradnik/14703?single



Ця Олена Дума неодноразово міняла прізвище, 16 разів місце роботи, а також організовувала масові "антикорупційні" мітинги проти Порошенка в держустановах (ротердам+, свинарчукі, кококо).
Слухайте, ну тут вербовка ФСБ 100%. І вона зараз буде управляти руснявими активами
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29.06.2023 11:53 Відповісти
Так может она больная психически?)) У психиатров наверное, есть термин, означающий желание постоянных перемен.
Ну или просто аферистка)
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29.06.2023 14:07 Відповісти
Управлять русскими активами будет шпионка от деркача .
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29.06.2023 11:54 Відповісти
От Байден зрадіє... Зелуп розставляє на всі державні посади нанависників України.
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29.06.2023 12:02 Відповісти
Я не знаю, как работает кухня ЗЕбанутых, но агент ФСБ Козырь а не Зеля разставляет везде своих людей.
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29.06.2023 12:27 Відповісти
Мдя, яка живуча...
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29.06.2023 12:30 Відповісти
То ж не проста сосна,а корабельна!
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29.06.2023 12:58 Відповісти
Це ж потрібно так боятись щоб тільки заказухи було! Так вона перемогла і буде працювати! Для держави!!! А вас бездарі поро-ганяє! Олена тримайтесь!!! Правда за Вами!!
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29.06.2023 12:44 Відповісти
На заказного ботяру якраз ти схожий,з вчорашньою реєстрацією...



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Реєстрація:28.06.2023
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29.06.2023 13:02 Відповісти
Ким ця "женщина РобінГуд" приходиться зеленим ригам?
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29.06.2023 13:09 Відповісти
Просто подстилка.
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29.06.2023 14:09 Відповісти
Позивний "Ленка-добропожаловать".
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29.06.2023 13:42 Відповісти
Бляха, це капець, там клейма немаа де ставити і нате головою АРМА, давайте ще Якника вернем і поставим керувати цим агенством.
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29.06.2023 13:57 Відповісти
татарівські чорти обрали головою АРМА людину, яка публічно допомагала Джуліані/Деркачу мочити Україну, і тоді кандидата, а зараз - чинного президента США.

Так, того самого Джо Байдена, від якого зараз залежить рішення саміту, а значить і швидкість нашого руху в НАТО, а значить і стратегічне виживання України.

https://censor.net/ua/blogs/3427724/pro_chortv_z_konkursno_koms_arma
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29.06.2023 14:00 Відповісти

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