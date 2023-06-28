Швейцарія частково приєдналася до нових санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія приєдналася до нових обмежувальних заходів проти фізичних та юридичних осіб, передбачених 11 пакетом санкції Євросоюзу проти Росії, рішення про приєднання до решти ухвалених у цьому пакеті обмежень влада країни розгляне до кінця серпня.

Як повідомили в уряді Швейцарії, санкції щодо фізичних та юридичних осіб набувають чинності о 19:00 середи, 28 червня, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому рішення про те, чи приєднуватися до інших санкцій ЄС, передбачених у рамках 11 пакету, ухвалять до кінця серпня.

Як повідомлялося, Євросоюз затвердив новий, 11-й пакет санкцій проти Росії 23 червня.

У рамках цього пакету до санкційних списків внесли 71 фізичну особу та 33 організації, серед яких російські чиновники, пропагандисти, підприємці, військові, а також компанії, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом.

Крім цього, у рамках 11-го пакету санкцій ЄС також скасував тимчасові дозволи для Німеччини та Польщі імпортувати російську нафту через трубопровід "Дружба" Ця заборона не поширюється на нафту з Казахстану.

У рамках нового пакету санкцій ЄС також повністю заборонив проїзд своєю територією вантажівкам з російськими причепами та напівпричепами, а також імпорт сталі та виробів, для виробництва яких використовувався метал із РФ. Санкції також передбачають розширення заборони на транзит товарів подвійного призначення, а також дозволяють ЄС запроваджувати торгові обмеження щодо країн, які допомагають Росії обходити раніше запроваджені санкції.