"Укренерго" планує отримати нові кредити від ЄБРР вже восени, – Кудрицький

"Укренерго" розраховує вже восени отримати нове фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку згідно з підписаним минулого тижня меморандумом на конференції з відновлення України в Лондоні (URC2023).

Про це голова правління компанії Володимир Кудрицький заявив під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ідуть активні переговори з ЄБРР з цього приводу. Сьогодні вранці я мав чергову зустріч із керівництвом ЄБРР, саме з приводу виділення нового фінансування. Оскільки такі переговори люблять тишу, я передчасно не називатиму конкретно суму. Зрозуміло, що йдеться не про десятки, а про сотні мільйонів євро. Сподіваюся, що восени ці кошти будуть доступні", – сказав голова компанії.

За словами Кудрицького, все залежатиме від того, як швидко сторони зможуть вийти на підписання угоди про фінансування.

При цьому він зазначив, що очікує на отримання коштів як на умовах кредиту, так і у вигляді грантів.

"Сподіваюся, що це буде мікс: кредити та гранти, як це було минулого року", – сказав Кудрицький.

Глава "Укренерго" звернув увагу, що компанія з початку повномасштабного вторгнення вже залучила приблизно 900 млн євро кредитних та грантових коштів і очікує до кінця року залучити ще кілька сотень мільйонів євро на підготовку до зими.

Обсяг фінансування на підготовку до нового осінньо-зимового періоду становить за розрахунками компанії приблизно 300 млн євро.

Як повідомлялося, ЄБРР планує надати "Укренерго" фінансування на 200 млн євро, яке піде на забезпечення ліквідності, пов'язаної з ринковими реформами. Відповідні меморандуми підписані з урядом України та НЕК "Укренерго" в рамках конференції з відновлення України, що проходила 21-22 червня в Лондоні.