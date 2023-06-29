"Нафтогаз" отримав контроль над ще трьома облгазами Фірташа

До складу Групи "Нафтогаз" увійшли три газорозподільні компанії – АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз" та АТ "Львівгаз". Раніше ці компанії працювали під брендом "Регіональна газова компанія" (РГК), яку пов’язують із Дмитром Фірташем.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі").

Зазначається, що АТ "Чорноморнафтогаз" визначено управителем акціями цих компаній, а ТОВ "Газмережі" – управляючою компанією.

Як повідомлялося, у травні Кабінет міністрів вже передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи низки облгазів. Вичерпний перелік переданих активів не був опублікований, однак більшість із них входили до групи РГК Дмитра Фірташа.

"Нафтогаз України" заявляв, що планує "інтегрувати" всі арештовані судом у травні минулого року газорозподільчі компанії ("облгази") до новоствореного ТОВ "Газорозподільні мережі", яке на 100% належить "Нафтогазу". Своєю чергою у РГК називали ці дії "рейдерським захопленням" бізнесу.

Фактично "інтеграція" передбачає переведення клієнтів облгазів та їх персоналу до нової компанії "Нафтогазу", водночас борги залишаться на арештованих компаніях під управлінням менеджерів НАК.

Колишній очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон зауважував, що поступова передача функції розподілу газу від "облгазів" до нової компанії "Нафтогазу" може позбавити Оператора ГТС можливості стягнути багатомільярдні борги, які накопичили регіональні газорозподільчі компанії. Зокрема, "Кіровоградгаз" заборгував "Оператору ГТС" понад 300 млн грн, а загалом борг операторів газорозподільчих мереж (облгазів) перед Оператором ГТС сягає 16,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" на початку вересня 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України", ця компанія мала взяти в управління регіональні газові мережі, які використовували приватні облгази групи Дмитра Фірташа.