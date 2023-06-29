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Новини
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"Нафтогаз" отримав контроль над ще трьома облгазами Фірташа

газ,фирташ,фірташ

До складу Групи "Нафтогаз" увійшли три газорозподільні компанії – АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз" та АТ "Львівгаз". Раніше ці компанії працювали під брендом "Регіональна газова компанія" (РГК), яку пов’язують із Дмитром Фірташем.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі").

Зазначається, що АТ "Чорноморнафтогаз" визначено управителем акціями цих компаній, а ТОВ "Газмережі" – управляючою компанією.

Як повідомлялося, у травні Кабінет міністрів вже передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи низки облгазів. Вичерпний перелік переданих активів не був опублікований, однак більшість із них входили до групи РГК Дмитра Фірташа.

"Нафтогаз України" заявляв, що планує "інтегрувати" всі арештовані судом у травні минулого року газорозподільчі компанії ("облгази") до новоствореного ТОВ "Газорозподільні мережі", яке на 100% належить "Нафтогазу". Своєю чергою у РГК називали ці дії "рейдерським захопленням" бізнесу.

Фактично "інтеграція" передбачає переведення клієнтів облгазів та їх персоналу до нової компанії "Нафтогазу", водночас борги залишаться на арештованих компаніях під управлінням менеджерів НАК.

Колишній очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон зауважував, що поступова передача функції розподілу газу від "облгазів" до нової компанії "Нафтогазу" може позбавити Оператора ГТС можливості стягнути багатомільярдні борги, які накопичили регіональні газорозподільчі компанії. Зокрема, "Кіровоградгаз" заборгував "Оператору ГТС" понад 300 млн грн, а загалом борг операторів газорозподільчих мереж (облгазів) перед Оператором ГТС сягає 16,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" на початку вересня 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України", ця компанія мала взяти в управління регіональні газові мережі, які використовували приватні облгази групи Дмитра Фірташа.

Автор: 

Нафтогаз (3326) облгази (239) Фірташ Дмитро (621) Регіональна газова компанія (143)


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Топ коментарі
+7
Як хто, є такий собі папа Карло, той, що Буратіно вистругав нам на голову. Його ще Бєня кличуть...
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29.06.2023 14:27
+5
Нельзя так с .
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29.06.2023 14:24
+3
Нафтогаз контролює держава. Який держапарат такий і контроль. Але це краще ніж приватні структури для яких надприбутки головна мета до якої вони йдуть по головах пересічних. І де той пан Фурса та соросята з їхньою мантрою ,,держава не ефективний власник,, і ,,вільний ринок все врегулює,,. Навіть в США існує держрегулювання та контроль за цінами, надто в особливі періоди як то ковід, погугліть які драконівські штрафи були за підняття власниками магазинів цін.
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29.06.2023 14:27
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29.06.2023 14:15 Відповісти
А хто у нас контролює Нафтогаз?
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29.06.2023 14:21 Відповісти
Як хто, є такий собі папа Карло, той, що Буратіно вистругав нам на голову. Його ще Бєня кличуть...
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29.06.2023 14:27 Відповісти
Тобто, дерев'яна Буратіна допомогла Папі Карло віджати активи у Дуримара.

Це ясно. Папі Бені привалило, ЗЄбуратіні дадуть канхвету. Дуримар сумує.

Не ясно, що з цього Україні?
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29.06.2023 14:44 Відповісти
Як що? А весело і по-приколу!
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29.06.2023 14:58 Відповісти
Нельзя так с .
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29.06.2023 14:24 Відповісти
Аферисти під керівництвом пілятського зеленого уряду. Контроль і клієнтську базу передають, а оплачені рахунки залишають. Торік заднім числом перевели наш Облгаз. Люди заплатили за газ, а потім виявилось, що мають борги, бо оплату на рахунок Нафтогазу за 2 місяці не зарахували. Клієнтську базу передали, а от оплату не змогли, не осилили. А там лише було достатньо ще одне поле БД добавити і розпорядженням уряду кошти перевести. Або робити по-закону, на тверезу голову, а не заднім числом. Але в зеленої мерзоти так не буває. Люди ще до сьогодні чекають на повернення тих коштів. В мене самого ще 40 грн на Облгазі, а щоб їх повернути дорожче вийде - час і дорога до того облгазу. А в декого по півтори-дві тисячі так і висять, облгаз ну зовсім не спішить віддавати.
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29.06.2023 14:25 Відповісти
В мене 800 з лишком висить за облгазом, тут можна сказати одне-- слава під....расам при владі!!! Хай ці гроші будуть на медикаменти їм і їхнім дітям!!!! Тварі при владі!!!!
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30.06.2023 06:29 Відповісти
Нафтогаз контролює держава. Який держапарат такий і контроль. Але це краще ніж приватні структури для яких надприбутки головна мета до якої вони йдуть по головах пересічних. І де той пан Фурса та соросята з їхньою мантрою ,,держава не ефективний власник,, і ,,вільний ринок все врегулює,,. Навіть в США існує держрегулювання та контроль за цінами, надто в особливі періоди як то ковід, погугліть які драконівські штрафи були за підняття власниками магазинів цін.
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29.06.2023 14:27 Відповісти
дібіл
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29.06.2023 14:57 Відповісти
***, дабл дебил сороснутый андрий (ер)мак, вот от кого ты
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29.06.2023 18:52 Відповісти
Одні злодії забирають в інших злодіїв,в кінцевому результаті,народ знову сплатить і за тих і цим.
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29.06.2023 14:27 Відповісти
Цирк прикоритних продовжується під контролем фірташа-коломойші!!
Наперсточники почали свою роботу на базарі!!
Далі буде…відмо, Чому ми не в НАТІ…
НАТО, це міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!
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29.06.2023 14:59 Відповісти
Новітні олігархи обростають прихваченими компаніями.
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29.06.2023 15:07 Відповісти
Звісно, вболіваєш за Хвірташа! Він тобі ріднесенький?
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29.06.2023 16:03 Відповісти
Ти хоч раз бачив, аби конфісковане, або арештоване майно десь відкрито виставлялось на продаж? Вся схема таких дій віджати у власника, і тихо привласнити. І який зиск від цього державі? ніякий. Тільки втрата всього майна, та перетворення на олігархічну країну. Що на Заході й попереджали в 2019.
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29.06.2023 16:34 Відповісти
"Контроль, це не власність. Головне- а борги Фірташа і Льовочкіна перед Нафтогазовкуди поділися, їх мільярди? Люди платили облгазам, де ці гроші?
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29.06.2023 16:36 Відповісти
Облгази це прихватизована комунальна власність і повинна бути повернена громадам, тим більше, що газорозподільні мережі з 1991-го року розбудовувались тільки за рахунок населення.
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30.06.2023 00:08 Відповісти
Надеюсь, что и Николаевгаз перейдет в собственность государства, потому что под Фирташем эта сранная компания Николаевгаз и ее коллектив обворовывает своих потребителей где только может. В общем, такие-же шакалы, как и Фирташ.
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30.06.2023 10:43 Відповісти
Одесгаз - коррумпированное, наглое, вороватое и бесполезное кубло давно разогнать нужно.
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30.06.2023 11:56 Відповісти

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