Мільярдер Фрідман продовжує заробляти в Україні, поки його російські компанії обслуговують Росгвардію та Міноборони РФ

Російська компанія "АльфаСтрахование" підсанкційного мільярдера Михайла Фрідмана та партнерів заробляє на страхуванні автомобілів підрозділів Росгвардії, що воювали в Україні та захоплювали Запорізьку АЕС. Водночас бізнес Фрідмана в Україні досі працює на свого власника, а передача його в управління заблокована через недосконалість законодавства.

Майно цього підсанкційного олігарха в Україні досі не конфісковане, а передача в управління навіть арештованих активів Фрідмана затягується, пише delo.ua.

Рік тому, 13 червня, суд арештував акції IDS Group Ukraine, співвласником якої є Фрідман та його партнери. Ця компанія є імпортером води "Боржомі", їй також належать популярні українські бренди "Моршинська" та "Миргородська".

Ще в березні 2023 року Нацагенство з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів (АРМА), оголосило конкурс для пошуку управителя для виробника мінеральних вод. Документи для участі у відборі подали 10 учасників. У підсумку АРМА визначило управителем для арештованих корпоративних прав IDS Ukraine компанію "Карпатські мінеральні води", яка працює на ринку України більше 15 років.

Втім, передати арештоване майно російського мільярдера в управління українській компанії досі не вдалося. Компанія IDS Ukraine Фрідмана продовжує керувати бізнесом, незважаючи на арешт та рішення судів проти її підсанкційного власника. Для цього вона користується прогалинами законодавства і пояснює свої дії тим, що управління арештованими активами потрібно погоджувати із його власником, попри те, що він знаходиться під санкціями. Таким чином, підсанкційні власники компанії і далі використовують українські надра, які є надбанням народу України.

Водночас компанії Фрідмана продовжують співпрацювати з російськими силовиками.

Зокрема, російська компанія "АльфаСтрахование" страхує автомобілі підрозділів Росгвардії, що воювали в Україні. Зокрема, саме до Росгвардії відносяться "кадирівці" – воєнні злочинці з підрозділу "Ахмат", що причетні до вбивств мирних українців, а також частини, які захоплювали Запорізьку АЕС.

Інше крило російського бізнесу Фрідмана – Х5 Retail Group – активно співпрацює з Міноборони РФ, розвиваючи засновану у 2014 році мережу магазинів "Военторг-Пятерочка". Під час повномасштабної війни, у серпні 2022 року, новий магазин цієї мережі відкрили в місті Енгельс, звідки російські бомбардувальники летіли обстрілювати ракетами Україну.

Сам Фрідман публічно заперечує будь-яку причетність до цього бізнесу і заявляє, що вийшов з усіх органів управління російських та іноземних компаній, але відмовлятися від бізнесу в Росії не поспішає.

Нагадаємо, Михайло Фрідман – російський олігарх, співзасновник "Альфа-груп". В Україні йому та партнерам зокрема належать Sense Bank ("Сенс Банк", колишній "Альфа-банк Україна") та IDS Borjomi International, якій виробляє мінеральні води під брендами "Моршинська" та "Миргородська".

Фрідман знаходиться під санкціями ЄС, США та Великої Британії, а також під українськими санкціями за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності. Зокрема, НАЗК вказує на тісні зв’язки цього провідного російського фінансиста з адміністрацією Путіна.