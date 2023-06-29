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Новини
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Мільярдер Фрідман продовжує заробляти в Україні, поки його російські компанії обслуговують Росгвардію та Міноборони РФ

фрідман

Російська компанія "АльфаСтрахование" підсанкційного мільярдера Михайла Фрідмана та партнерів заробляє на страхуванні автомобілів підрозділів Росгвардії, що воювали в Україні та захоплювали Запорізьку АЕС. Водночас бізнес Фрідмана в Україні досі працює на свого власника, а передача його в управління заблокована через недосконалість законодавства.

Майно цього підсанкційного олігарха в Україні досі не конфісковане, а передача в управління навіть арештованих активів Фрідмана затягується, пише delo.ua.

Рік тому, 13 червня, суд арештував акції IDS Group Ukraine, співвласником якої є Фрідман та його партнери. Ця компанія є імпортером води "Боржомі", їй також належать популярні українські бренди "Моршинська" та "Миргородська".

Ще в березні 2023 року Нацагенство з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів (АРМА), оголосило конкурс для пошуку управителя для виробника мінеральних вод. Документи для участі у відборі подали 10 учасників. У підсумку АРМА визначило управителем для арештованих корпоративних прав IDS Ukraine компанію "Карпатські мінеральні води", яка працює на ринку України більше 15 років.

Втім, передати арештоване майно російського мільярдера в управління українській компанії досі не вдалося. Компанія IDS Ukraine Фрідмана продовжує керувати бізнесом, незважаючи на арешт та рішення судів проти її підсанкційного власника. Для цього вона користується прогалинами законодавства і пояснює свої дії тим, що управління арештованими активами потрібно погоджувати із його власником, попри те, що він знаходиться під санкціями. Таким чином, підсанкційні власники компанії і далі використовують українські надра, які є надбанням народу України.

Водночас компанії Фрідмана продовжують співпрацювати з російськими силовиками. 

Зокрема, російська компанія "АльфаСтрахование" страхує автомобілі підрозділів Росгвардії, що воювали в Україні. Зокрема, саме до Росгвардії відносяться "кадирівці" – воєнні злочинці з підрозділу "Ахмат", що причетні до вбивств мирних українців, а також частини, які захоплювали Запорізьку АЕС.

Інше крило російського бізнесу Фрідмана – Х5 Retail Group – активно співпрацює з Міноборони РФ, розвиваючи засновану у 2014 році мережу магазинів "Военторг-Пятерочка". Під час повномасштабної війни, у серпні 2022 року, новий магазин цієї мережі відкрили в місті Енгельс, звідки російські бомбардувальники летіли обстрілювати ракетами Україну.

Сам Фрідман публічно заперечує будь-яку причетність до цього бізнесу і заявляє, що вийшов з усіх органів управління російських та іноземних компаній, але відмовлятися від бізнесу в Росії не поспішає.

Нагадаємо, Михайло Фрідман – російський олігарх, співзасновник "Альфа-груп". В Україні йому та партнерам зокрема належать Sense Bank ("Сенс Банк", колишній "Альфа-банк Україна") та IDS Borjomi International, якій виробляє мінеральні води під брендами "Моршинська" та "Миргородська".

Фрідман знаходиться під санкціями ЄС, США та Великої Британії, а також під українськими санкціями за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності. Зокрема, НАЗК вказує на тісні зв’язки цього провідного російського фінансиста з адміністрацією Путіна.

Автор: 

росія (14400) Альфа-банк (294) Новини компаній (3412) вода (238) АРМА (442) Михайло Фрідман (143)


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Топ коментарі
+15
Арахамія усе порішав на користь єрмачні, Україна їх мало турбує...
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29.06.2023 16:07
+13
зато кулеба і мінюст бабло карманять по діванах
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29.06.2023 16:01
+12
Шо тут дивуватись. Свої люди. Хотів сказати по крові, але промовчу.
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29.06.2023 16:11
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зато кулеба і мінюст бабло карманять по діванах
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29.06.2023 16:01 Відповісти
Шо тут дивуватись. Свої люди. Хотів сказати по крові, але промовчу.
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29.06.2023 16:11 Відповісти
..от же ж Порошенко
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29.06.2023 16:05 Відповісти
Арахамія усе порішав на користь єрмачні, Україна їх мало турбує...
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29.06.2023 16:07 Відповісти
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, дуже глибоко зхвильовані, аж до плінтусу!!! Виступаючи у ВРУ на День Конституції, преЗЕдентом про це не сказано ні слова! Мабуть від отого зхвилювання та Доктрини!
Данилов з Разумковим, можуть підтвердити…
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29.06.2023 16:15 Відповісти
Так він же "щирий українець", як і весь кагал 95! Тим більше народився у Львові! "Ето же наши люді"!
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29.06.2023 16:23 Відповісти
Арахамія виписав охоронну грамоту. Зелені почвари...
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29.06.2023 16:28 Відповісти
Ви нє панімаєтє. Ета ж савсєм другоє! У нєго харошіє знакомства в реальном руководствє страни!
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29.06.2023 16:28 Відповісти
"Прогалини в законодавстві" - Чарівні слова для друзів Міші в ОПі.
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29.06.2023 16:33 Відповісти
Волох: 5 ПОТЕНЦІАЛІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО
https://www.youtube.com/watch?v=9U-E3y3xQ10
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29.06.2023 16:37 Відповісти
Жидівня...
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29.06.2023 16:40 Відповісти
для ілюстрації цього повідомлення треба додати фото усміхгненого дєрьмака... так би мовити, для повноти картини...
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29.06.2023 17:06 Відповісти
Украинские гуманизм и толерантность так безграничны?
Или это такая сильная любовь Банковой ко всему российскому?
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29.06.2023 17:21 Відповісти
Садовий і Вакарчук не проти.
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29.06.2023 17:26 Відповісти
Фрідман - частий гість у Садового
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29.06.2023 17:42 Відповісти
треба забрати майно цього мудака, тому закони треба швиденько переписати, щоб не встиг вивести майно.
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29.06.2023 18:04 Відповісти
А что вы удивляетесь ..Один порхатый жид заплатил жид- президенту взятку и всё в ажуре! Можно и дальше продолжать грабить украинский народ!!
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29.06.2023 18:11 Відповісти
сплемінники рулять в Україні і їм гешефт і обдурити гоїв
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29.06.2023 19:45 Відповісти
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29.06.2023 20:27 Відповісти
Так Фрідман же, всі розуміють з якого він дружнтього наріду до наших височайших посадовців, то які питання?
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29.06.2023 23:14 Відповісти

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