Україна запровадить європейські вимоги до фруктових соків

Міністерство аграрної політики та продовольства має намір оновити вимоги до фруктових соків та ряду подібних харчових продуктів, призначених для споживання людиною, щоб привести у відповідність нормативну базу України із законодавством Європейського Союзу.

Розроблений відповідний проєкт наказу опублікований для обговорення на сайті відомства, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з пояснювальною запискою, крім гармонізації вимог, ця ініціатива спрямована також на реалізацію права споживачів на отримання достовірної інформації про продукцію, представлену на ринку.

Документом, зокрема, пропонується затвердити вимоги до термінології, якісних характеристик, маркування, етикетування фруктових соків та деяких подібних харчових продуктів із метою забезпечення безперешкодного функціонування ринку та створення умов для інформування споживачів про властивості цих продуктів, у тому числі шляхом їх маркування.

При цьому вводиться ряд нових термінів з роз'ясненнями до них, таких, зокрема, як ароматичні препарати, концентровані соки, відновлені соки, екстраговані, зневоднені, порошкоподібні, концентровані, а також фруктові пюре, їх похідні і нектари.

Також подано рекомендації щодо різних відсотків вмісту натурального соку та цукрів у фруктових напоях.

В одному з додатків представлені рекомендації щодо використання особливих (загальновідомих зарубіжних, – ред.) назв для фруктових соків та схожих харчових продуктів.

У документі наголошується, що фруктові соки та деякі подібні харчові продукти, які відповідають вимогам, що діяли до набрання чинності опублікованим наказом, зможуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання або закінчення мінімального терміну придатності продукту, але не більше трьох років після прийняття наказу.

Пропозиції та зауваження до документа приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення.