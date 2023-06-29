Литва посилила перевірки тих, хто в’їжджає з Білорусі та Росії

У Литві посилили контроль і перевірки осіб, які в’їжджають з Білорусі та Росії, також прикордонники ретельно перевірятимуть документи та візи тих, хто прямує через територію країни транзитом.

Відповідне розпорядження видала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, передає Європейська правда.

За словами Білотайте, якщо рівень загрози в Литві зміниться, кордон може бути закрито.

Крім того, зазначається, що з 1 січня 2023 року в Литву не впустили 1200 громадян Білорусі та 1300 громадян Росії.

Під час перевірок на кордоні прикордонники мають переконатися, що ті, хто в'їжджає з Росії, відповідають затвердженим урядом критеріям і не становлять загрози нацбезпеці Литви, громадському порядку, політиці, внутрішній безпеці, громадському здоров'ю та міжнародним відносинам, як це передбачено в кодексі кордонів Шенгену.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія посилила заходи контролю на кордоні з Росією після провального заколоту найманців із ПВК "Вагнер".