Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради вийшов під заставу

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко вже вийшов з-під варти після того, як за нього внесли визначену судом заставу у розмірі 805 тис. грн.

Про це один із його захисників Олександр Тананакін повідомив "Суспільному".

За його словами, заставу внесли на наступний день після рішення суду – 29 червня. Хто саме це зробив, захисник не уточнив.

Після внесення застави Михайло Головко зобов'язаний носити електронний браслет та здати закордонний паспорт. Також посадовець не повинен залишати межі Тернополя, з'являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду.

Під вартою залишаються ще два заступники начальника Тернопільської ОВА Ігор Дем'янчук та Ігор Гайдук. Чи внесли за них заставу, наразі не відомо.

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Як повідомлялося, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 28 червня обрав голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 805 тис. грн застави.

Правоохоронці затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука за вимагання хабаря у місцевого бізнесмена-волонтера 26 червня.

За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Їх затримали при отриманні першої частини хабаря у розмірі 600 тис. грн.