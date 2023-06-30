Росія вперше скасувала найбільшу авіаційну виставку після появи безпілотників під Москвою

Російський Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС), який мав пройти у підмосковному Жуковському із 25 по 30 липня, офіційно перенесли на наступний рік.

Про це йдеться у заяві на сайті авіасалону. Причини перенесення заходу організатори не вказують.

За даними джерел російського видання "Коммерсант", авіасалон скасували з міркувань безпеки.

"Підсилити заходи з охорони, напевно, можна, але застосування (засобів радіоелектронної боротьби, – ред.) проти потенційних загроз від безпілотників створило б перешкоди для льотної програми і навряд чи мало б сенс", – пояснив співрозмовник видання, близький до "Ростєху".

За словами одного з джерел газети, організатори уникатимуть використання терміну "скасування".

"Перенесення має інше юридичне значення, наприклад, для постачальників виставки, з якими вже укладено контракти, і менш насичене експресивне забарвлення, коли йдеться лише про превентивну турботу про безпеку, а не кінець часів", – пояснив він.

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Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС) проводиться у Росії з 1993 року раз на два роки. Виставка присвячена демонстрації російських технологій та є найбільшою виставкою авіатехніки в Східній Європі та одним з найбільших публічних заходів в Росії. Авіашоу не скасовували жодного разу за 30 років існування. Цього не сталося навіть під час пандемії коронавірусу, коли скасували Міжнародний аерокосмічний салон у Ле-Бурже (Франція) у 2021 році та авіашоу Фарнборо-2020 у Великій Британії.

Зауважимо, що російські авіавиробники активно готувалися до проведення цієї виставки цього літа – Об'єднана авіабудівна корпорація державного "Ростєха" наприкінці квітня презентувала спеціально пофарбовані для участі у виставці літаки МС-21 та SSJ-100. Одною із особливостей цих літаків російський виробник називав використання фарби місцевого виробництва для нанесення нових ліврей.

Нагадаємо, на початку травня російська влада заявила, що Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. Офіційно російська влада заявляла про два безпілотники, які атакували Кремль.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відкинув причетність України до цієї атаки. За його словами, це могла бути операція російських спецслужб, яку планували використати як привід для нових ударів по Україні.

Після того безпілотники ще декілька разів атакували об'єкти поблизу Москви.